Karelu Hanzlu u Beču uručen 'Metron' za 2024.

Kulturna nagrada Hrvatskog centra (HC) gradišćanskih Hrvata u Beču “Metron za 2024.” godinu uručena je u srijedu navečer Karelu Hanzlu (73), čelniku češke Komensky škole koja već više od 150 godina postoji i djeluje u austrijskom glavnom gradu.

Kulturna nagrada gradišćanskih Hrvata je na jednu stranu nagrada i odlikovanje kao i znak zahvale za sva postignuća, istraživanja i saznanja u korist gradišćanskih Hrvata. Na drugoj je strani cilj ove nagrade, da ohrabri kulturne djelatnike, aktiviste i

znanstvenike, da posebnu pozornost i nadalje posvete kulturi, kulturnom životu i napretku ove narodne grupe pojedinačno ili u cjelini.

“Nagrada je došla u prave ruke, Karelu Hanzlu, osobi koja nesebično pomaže gradišćanskim Hrvatima, da po uzoru na češku Komensky školu, utemelje svoj dvojezični obrazovni sustav na hrvatskom i njemačkom jeziku od Dječjeg vrtića do mature, važan za sve Hrvate ovdje u Beču”, rekla je uvodno glavna tajnica Hrvatskog centra Gabriela Novak Karall, gdje je održano svečano uručenje nagrade za 2024. godinu.

“Komensky škola je svojim uspjehom za nas Hrvate postala - simboličan svjetionik - i uzor u pogledu plana učenja i u organizacijskom smislu”, naglasila je Novak Karall. Potom je pobrojala brojne zasluge laureata, zbog kojih mu je dodijeljen “Metron 2024.”: Od Hanzlove profesionalne potpore njegovim ogromnim znanjem i ekspertizama, kao i njegove konkretne aktivne potpore, do neraskidivog prijateljstva s gradišćanskim Hrvatima.

“Bez Hanzla i njegove pomoći i potpore ne bi bili tu gdje smo sada s našom Inicijativom utemeljenja privatnog dvojezičnog obrazovanog sustava u Beču i osnivanja Školske udruge - Rešetarić Beč-Wien- , koja je nositelj tog projekta”, napomenula je glavna tajnica Hrvatskog centra i predsjednica Školske udruge “Rešetarić” Novak Karall, istaknuvši kako je žiri, preciznije rečeno Koordinacijski odbor ovu nagradu jednoglasno dodijelio Karelu Hanzlu.



Svečanosti je, između ostalih, bio nazočan i hrvatski veleposlanik u Austriji Daniel Glunčić.

Laudacio je držao koruški Slovenac Bernard Sadovnik, gradonačelnik Globasnice (Globasnitz) i predsjednik Društva koruških Slovenaca u Austriji “Skupnost”, koji je bio i predstavnik Slovenaca iz Koruške u Vijeću za ovu autohtonu austrijsku manjinu pri Saveznom kancelarstvu u Beču.

Predstavivši biografske podatke Karela Hanzla i njegove uspjehe, Sadovnik je sjajno približio publici činjenicu zašto je upravo Hanzl, rođeni Bečanin češkog podrijetla, kojem materinski jezik nije hrvatski, niti ima hrvatske korijene, dobio ovu prestižnu nagradu.

Laudator je posebno istakao Hanzlovo zalaganje za sve austrijske autohtone manjine i međusobno povezivanje kako bi pred politikom “zajedno govore jednim glasom”. Potom se je osvrnuo na lauueratove zasluge za utemeljenje trojezične (češki-njemački i slovačko-njemački) Komensky škole u Beču, te brižno njegovanje manjinskog obrazovanja, jezika i kulture u višejezičnom austrijskom prostoru.

“Hanzlovo životno djelo je više nego fascinantno. Ovu je nagradu više nego zaslužio. Tim više jer je svoj život stavio u funkciju društva i tako dao značajan doprinos demokratskoj Austriji”, konstatirao je Sadovnik u svom laudaciju. Posebno je istaknuo zasluge i dugogodišnji predani rad nagrađenog, kojem je “višejezičnost sama po sebi razumljiva”,

na motiviranju mladih ljudi. A sve kako bi očuvali svoj manjinski jezik ili jezik podrijetla, i time doprinijeli “opstanku” narodnih manjina.

Nagradu “Metron 2024.” Karelu Hanzlu uručila je predsjednica Hrvatskog centra u Beču Terezija Stojšić. Uz pregršt upućenih pohvala, izrazila je zadovoljstvo da je upravo Hanzl, koji je, kako je rekla, “graditelj mostova” i “uvijek gleda u budućnost” dobitnik Kulturne nagrade Hrvatskog centra.

Dobitnik Kulturne nagrade “Metron 2024.” Karel Hanzl je zahvalio gradišćanskim Hrvatima, te svima ostalima na dodijeljenoj mu nagradi, uključujući i hrvatskog veleposlanika Glunčića, istaknuvši kako je to za njega “veliko priznanje”. Naglasio je da će i dalje, svuda gdje god je to moguće, pomagati gradišćanskim Hrvatima i ostalim narodnim manjinama u Austriji u ostvarenju njihovih manjinskih težnji i prava.

“Ponosan sam da sam dobio ovu nagradu. Hvala svima koji su me predložili i izabrali”, rekao je dobitnik “Metrona 2024.”.

Glazbeni okvir svečanosti dao je najstariji bečki tamburaški ansambl “Adria”, osnovan još daleke 1911. godine u vrijeme Austro-ugarske Monarhija, dojmljivim izvedbama tradicionalne glazbe, izvedene posebnim, vlastitim stilom, i na povijesnim instrumentima, za koje su dobili buran aplauz publike.

Hrvatski veleposlanik u Austriji Daniel Glunčić rekao je za Večernji list da je Inicijativa gradišćanskih Hrvata o dvojezičnoj hrvatskoj školi u Beču, na hrvatskom i njemačkom jeziku "od vrtića do mature” izuzetno važna za sve Hrvate u Austriji i okolici, a ne samo za gradišćanske Hrvate.

“Hrvatsko Veleposlanstvo u Beču, daje potporu toj Inicijativi”, naglasio je Glunčić, čestitajući nagrađenom laureatu Karlu Hanzlu na nagradi.

I što na kraju reći nego čestitke dobitniku prestižnog “Metrona”.