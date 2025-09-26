Osnovnoškolci prikazuju svoje animirane, dokumentarne i igrane filmove te TV reportaže

Metković će od 2. do 5. listopada ugostiti 63. Reviju hrvatskog filmskog stvaralaštva djece i 13. Smotru hrvatskog školskog filma, a publika će moći pogledati 90 radova mladih autora podijeljenih u šest kategorija.

Za ovogodišnju Reviju prijavljena su 242 filma osnovnoškolskog uzrasta, a u službeni program uvršteno je 67 radova: 18 animiranih, 10 dokumentarnih, 8 igranih, 9 radioničkih, 12 filmova slobodnog stila i 10 TV reportaža. Na Smotru je prijavljen 141 film osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, od kojih su u natjecateljski program odabrana 32 osnovnoškolska i 10 srednjoškolskih filmova.

O najboljim filmovima Revije odlučivat će producentica Tina Tišljar, glumica Matija Prskalo te animatorica i redateljica višestruko nagrađivanih filmova Martina Meštrović. Uz stručni žiri i ove godine djeluje i ocjenjivački sud djece, koji bira najbolje filmove iz perspektive mladih gledatelja, a u njemu sudjeluju učenici šestih, sedmih i osmih razreda Osnovne škole don Mihovila Pavlinovića iz Metkovića.



Revija i Smotra i ove će godine, ističu organizatori, ponuditi bogat i raznolik filmski program koji slavi kreativnost, suradnju i ljubav prema filmu.