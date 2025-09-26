Top 5 izleta u Bjelovarsko-bilogorskom kraju - gdje priroda, kultura i Doživljaj Više hodaju istom stazom

Ako tražite destinaciju koja nudi više od običnog razgledavanja zelenih pejzaža, (mada su sami po sebi posebni) Bjelovarsko-bilogorska županija je vaša sljedeća stanica. Ovdje se aktivni odmor, povijesne priče, domaća hrana i neodoljivi krajolici stapaju u iskustvo koje se dugo pamti. Donosimo vam pet lokacija koje ne smijete propustiti – bilo da dolazite s obitelji, biciklom ili solo u potrazi za novom pričom.

Foto: arhiv TZBBŽ

1. Zeleni vrtovi Poilovlja – priroda kao iz ilustrirane knjige a znanje ostaje trajno

Foto: arhiv TZBBŽ

U samom srcu Garešnice nalazi se Centar za posjetitelje Natura 2000 , idealna početna točka za istraživanje Poilovlja. Ovdje vas čeka akvarij s domaćim ribama, edukativne izložbe, kvizovi i multimedijalne učionice. Možete iznajmiti kajak, promatrati ptice ili prošetati Poučnom stazom Poilovlje prema Velikom Vukovju. Ako ste za duži boravak, tu su i igrališta, mjesta za roštiljanje i sadržaji za cijelu obitelj. Ljubitelji glazbe mogu posjetiti i Galeriju Mr. Morgen, posvećenu Ivi Robiću.

Foto: arhiv TZBBŽ

2. KUC Mato Lovrak – vlak u snijegu koji budi radost

U Velikom Grđevcu nalazi se Kulturni centar Mato Lovrak , posvećen kultnom piscu i njegovim junacima. Krenite na vođenu turu s malim vlakićem, zavirite u Lovrakovu spomen-sobu, prošećite do ribnjaka i mlinova iz “Družbe Pere Kvržice”, a djeca neka se razigraju na igralištu i učionicama na otvorenom. U blizini je i Staza prijatelja prirode, savršena za obiteljsku šetnju.

Foto: arhiv TZBBŽ

3. Romska kuća u Maglenči – nevjerojatna priča koja mijenja perspektivu i ruši predrasude

Foto: arhiv TZBBŽ

Ova autentična etno-kuća hrvatskih Roma Lovara nudi uvid u bogatu romsku baštinu – od jezika i običaja do mirisa tradicionalne kuhinje. Domaćini, Goran i Slađana Đurđević, vode vas kroz osobnu i povijesnu priču, uz mogućnost degustacije i kupnje domaćih proizvoda. Romska kuća je i dio projekta “Horses Welcome”, pa ovdje možete svratiti i na konju.

4. Dvorac Janković i najveći ginko u Hrvatskoj – šetnja kroz vrijeme

Foto: arhiv TZBBŽ

U srcu Daruvara, među drvećem i pričama, stoji barokni dvorac Janković, remek-djelo iz 18. stoljeća i jedan od najvrjednijih kulturnih spomenika županije. U dvorcu se danas nalaze muzejske zbirke, salon vina, sobe posvećene Jankovićima i povijesti grada. No ono što posebno plijeni pažnju jest dvorski perivoj – i u njemu najveće muško stablo ginka bilobe u Hrvatskoj.

Foto: arhiv TZBBŽ

Ovaj impresivni ginko star je više od dva stoljeća, s opsegom debla od čak sedam metara, i službeno je zaštićen kao prirodni spomenik. Nosi titulu Srebrnog stabla Europe iz 2020. godine, osvojenu među finalistima iz cijelog kontinenta. Njegova krošnja pruža ne samo hlad, već i tišinu, snagu i osjećaj vječnosti. Idealna ljetna oaza za predah, kontemplaciju – ili savršenu fotografiju.

5. Stari grad Sirač – tragom templara, kroz ruševine prošlosti

Foto: arhiv TZBBŽ

Visoko iznad rijeke Bijele, na stijenama Papuka, smjestio se Stari grad Sirač – jedna od najtajanstvenijih utvrda kontinentalne Hrvatske. Sagrađen početkom 14. stoljeća, vjeruje se da iza njega stoje vitezovi templari, u vrijeme Pape Klementa V.

Povijest Sirača je burna: kroz ruke ga preuzimaju plemići, kraljevi, a kasnije i Turci, koji ga 1542. godine pretvaraju u snažnu vojnu postaju s agom, pješacima, konjanicima i čitavim pomoćnim garnizonom. Danas su od tvrđave ostali masivni obrambeni zidovi, uključujući glavni sjeverni bedem visok četiri metra – nijemi svjedoci ratova, saveza i izgubljenih legendi.

Foto: arhiv TZBBŽ

Šetnja do Sirača je hod po mističnim rubovima prošlosti. Ovdje ćete osjetiti srednjovjekovni duh, a pogled s utvrde pruža impresivan panoramski doživljaj. Ako ste ljubitelj povijesti, mitova, ili samo tražite izlet s karakterom – ovo je mjesto za vas.

Istražite biciklom – najbolje što možete napraviti za tijelo i doživljaj

Foto: arhiv TZBBŽ

Svi ovi lokaliteti povezani su biciklističkim rutama , a županija nudi i stručne vodiče za one koji žele više od vožnje. Bicikl je najbolji način da uronite u krajolik, udahnete miris šume i upoznate lokalnu kulturu tempom koji vam odgovara.

Foto: arhiv TZBBŽ

Bjelovarsko-bilogorska županija nije samo destinacija – to je ludi spoj prirode, kulture, avanture i opuštanja. Gdje god da krenete, čeka vas priča. A za kraj – bogat stol s domaćim delicijama. Dođite, istražite, uživajte. Bolje ne može.