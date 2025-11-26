Naši Portali
VOZAČI MORAJU PAZITI

Kaos u prometu: Kilometarska kolona u smjeru Zagreba, na prometnicama glavnog grada sve je već u 'crvenom'

Foto: HAK
1/6
VL
Autor
Tatjana Kolak/Hina
26.11.2025.
u 07:38

Zbog ponegdje obilnije kiše moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni

Zbog povećane gustoće prometa i radova, kolona između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba je oko četiri kilometra, a promet je gust i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, upozoravaju u srijedu ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK). Zbog prometne nesreće na autocesti A7 na ulaznom kraku čvora Sveti Kuzam u smjeru Križišća vozi se uz ograničenje brzine.

Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog ponegdje obilnije kiše, moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali.

Foto: Google Maps

Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito zagrebačkoj i riječkoj, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, gdje su mogući i kraći zastoji. HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i ne kreću na put bez propisne zimske opreme.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta ﻿u prekidu su neke trajektne, brodske i katamaranske linije. U prekidu je tako trajektna linija Suđurađ – Lopud – Koločep – Dubrovnik i Ubli – Vela Luka – Split﻿﻿, ﻿katamaranske linije Vis – Milna – Split, Jelsa – Bol – Split ﻿te Ubli – Korčula – Dubrovnik i obratno,﻿ kao i ﻿brodska linija ﻿Suđurađ – Lopud – Koločep – Dubrovnik﻿.

Foto: Google Maps

Bačić otkrio na koji način će srušiti Vjesnikov neboder: 'Ovo bi moglo ići dosta brže'
Komentara 1

Pogledaj Sve
PN
pošteni_načelnik
08:16 26.11.2025.

Pa dobro pameti sa Građevinskog fakulteta + pameti gradske vlasti Grada Zagreba - što se čeka sa bar 3 trake na X europskom prometnom koridoru? Isto tako vrijedi i za 3 trake prema Karlovcu ili do skretanja za Rijeku. Amen.

