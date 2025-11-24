FOTO Upalila vam se lampica u automobilu? Postoji jednostavan način da doznate o čemu je riječ

Kada vam automobil želi nešto "reći", to će napraviti uz pomoć instrument-ploče, piše Revija HAK. No mnogima je problem protumačiti što točno znači neka od šezdeset različitih ikona koje se nalaze na ploči.
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Ljudi počnu tada listati priručnik vozila kako bi odgonetnuli o čemu je riječ, no sada postoji jednostavnija opcija. Vlasnicima iPhonea njihov mobitel može pomoći pri dijagnostici, a sve što trebaju napraviti jest fotografirati ikonicu koja se upalila. Značajka koja prepoznaje ta svjetla nalazi se u iOS-u 17.
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Zatim otvorite tu fotografiju u svojoj fotogaleriji i prijeđite prstom prema gore. Tada će se pojaviti izbornik koji će sadržavati i funkciju Auto Symbol.
Foto: Marko Prpić/PXSELL
Ako kliknete na njega, vaš iPhone identificirat će koje svjetlo upozorenja vam pokazuje i znat ćete što se događa. Odlična pomoć lijenima, ali ipak biste se trebali malo potruditi i naučiti što simboli na instrument-ploči znače.
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto: Marijan Susenj/PIXSELL
