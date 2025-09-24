Kaos u popularnoj europskoj zračnoj luci: Putnici satima čekali, zrakoplovi polijetali prazni

Deseci tisuća putnika na zračnoj luci Stansted suočili su se s kaosom nakon što je požar u salonu za odlaske doveo do zatvaranja sigurnosne pretrage. Zrakoplovi su polijetali prazni, ostavljajući putnike. Požar je izbio u Escape Loungeu, dijelu glavnog prostora za odlaske, u 3:30 ujutro. Nitko nije ozlijeđen, a zračna luka navodi da je požar brzo ugašen. No, količina dima dovela je do evakuacije područja u blizini Escape Loungea.

"Putnici su sada premješteni na prostor ispred terminala, a sigurnosna pretraga privremeno je zatvorena", objavila je zračna luka. Putnici su morali ostati izvan zgrade terminala oko dva sata, tijekom kojih bi inače tisuće putnika prošlo sigurnosnu provjeru, navodi The Independent.

U 6:30 ujutro, zračna luka je objavila: "Salon za odlaske sada je otvoren i putnici prolaze kroz sigurnosnu pretragu, iako vrijeme čekanja može biti dulje nego inače u ovim okolnostima. Letovi nisu obustavljeni, a odlasci i dolasci funkcioniraju. Neki letovi mogu kasniti pa se putnicima savjetuje da provjere s njihovim zračnim prijevoznicima.“

Glasnogovornik zračne luke Stansted rekao je: "Zahvaljujemo svim putnicima na strpljenju dok smo osiguravali da terminal bude siguran za ponovni ulazak.“

Jet2, drugi najveći operater u zračnoj luci nakon Ryanaira, poslao je tri prazna leta na grčke otoke Heraklion, Santorini i Lesbos. Zrakoplovna tvrtka obavijestila je putnike: "Zbog ranijeg požara u zračnoj luci London Stansted, nismo imali drugog izbora osim otkazati letove.“

Stansted je glavna baza Ryanaira koji je obavijestio putnike: "Sigurnosna pretraga je ponovno otvorena, ali zbog nedostatka sigurnosnog osoblja MAG-a (Manchester Airport Group), nisu sve linije u funkciji pa očekujte kašnjenja.“

Na platformi X, putnica po imenu Dani napisala je: "Apsolutni kaos na zračnoj luci Stansted, tisuće su propustile svoje letove (uključujući nas).“