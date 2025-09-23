Zaštitno lice Brexita ima velike šanse napokon postati britanski premijer

Nigel Farage (61) likovao je kad je početkom ljeta iznio podatak da, prema Ipsosovoj anketi, podršku njegovoj stranci Reform UK daje čak 34 posto birača, najviše otkako ju je osnovao prije nekoliko godina od ostataka ugašene stranke Brexit, nasljednice Stranke za neovisnost Ujedinjenog Kraljevstva (UKIP). To je čak devet posto bolji rezultat od laburista i 19 posto više od konzervativaca (torijevaca). A "rasturanje" Konzervativne strane, koja je 32 od posljednjih 46 godina provela na vlasti, jedan mu je od životnih ciljeva. "Britanci sada stvarno vjeruju da možemo pobijediti na sljedećim izborima", napisao je Farage na X-u. Analitičari su izračunali da bi, ako se takvi trendovi potvrde po svim izbornim jedinicama, mogao osvojiti više od 340 mjesta, dovoljno da postane premijer s većinom u Parlamentu. Zajahao je lukavo na valu populističke protuimigrantske politike, kakva diže rejtinge strankama i nekim drugim europskim državama.