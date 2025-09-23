Naši Portali
Nigel Farage vodi u anketama

Zaštitno lice Brexita ima velike šanse napokon postati britanski premijer

Autor
Ivica Beti
23.09.2025.
u 20:09

Kada sam došao ovdje prije 17 godina i rekao da želim voditi kampanju za izlazak Britanije iz Europske unije, svi ste mi se smijali. Pa, sad se ne smijete, zar ne? – govorio je nakon referenduma o Brexitu

Nigel Farage (61) likovao je kad je početkom ljeta iznio podatak da, prema Ipsosovoj anketi, podršku njegovoj stranci Reform UK daje čak 34 posto birača, najviše otkako ju je osnovao prije nekoliko godina od ostataka ugašene stranke Brexit, nasljednice Stranke za neovisnost Ujedinjenog Kraljevstva (UKIP). To je čak devet posto bolji rezultat od laburista i 19 posto više od konzervativaca (torijevaca). A "rasturanje" Konzervativne strane, koja je 32 od posljednjih 46 godina provela na vlasti, jedan mu je od životnih ciljeva. "Britanci sada stvarno vjeruju da možemo pobijediti na sljedećim izborima", napisao je Farage na X-u. Analitičari su izračunali da bi, ako se takvi trendovi potvrde po svim izbornim jedinicama, mogao osvojiti više od 340 mjesta, dovoljno da postane premijer s većinom u Parlamentu. Zajahao je lukavo na valu populističke protuimigrantske politike, kakva diže rejtinge strankama i nekim drugim europskim državama.

Ključne riječi
Brexit Velika Britanija Nigel Farage

Avatar EU Balija
EU Balija
20:19 23.09.2025.

A ni Rusija mu nije mrska

