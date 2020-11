Kaos u Detroitu: Ispred birališta se okupila skupina koja pokušava zaustaviti prebrojavanje

Nakon što je Trumpova kampanja podnijela tužbu tražeći od države Michigan da zaustave prebrojavanje sve dok se njima ne omogući veći pristup, u Detroitu ispred birališta gdje se još uvijek prebrojavaju preostali glasove okupila se poveća grupa Republikanca.

Pokušavaju ući i viču 'Zaustavite glasovanje', međutim njih zaustavljaju zaštitari koji čuvaju vrata. Ljudi koji pak rade na biralištu prekrili su prozore s kartonima od pizze kako bi mogli nesmetano nastaviti s radom.

NBC-ov novinar Steve Patterson nadodaje kako je atmosfera napeta.

#BREAKING: Large, animated crush of “stop the count” protestors trying to push their way into TCF hall in #Detroit where ballots are being counted.



They’re being blocked by guards at the door.



Pizza boxes are pushed against the window to obstruct view. It’s tense. @NBCNews pic.twitter.com/zFhzd88skX