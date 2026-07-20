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PROCURIO NACRT

Odlične vijesti za dio vozača: Europska unija sprema velike povlastice, konačna strategija stiže već krajem tjedna

Velike prometne gužve na naplatnoj postaji Lučko prema moru
Marko Prpic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
20.07.2026.
u 11:56

Cilj prijedloga je stvoriti zajednički okvir EU-a koji omogućava članicama da uvedu niži PDV na tzv. imovinu za elektrifikaciju, a u planu su i druge mjere koje potiču prelazak na čistu energiju i elektrifikaciju

Prema nacrtu strategije elektrifikacije Europske unije, države članice mogle bi dobiti mogućnost smanjenja poreza na dodanu vrijednost (PDV) za električne automobile, a konačna strategija očekuje se ovog petka. Informaciju je objavila web stranica EV Infrastructure News, koja je imala pristup dokumentu, piše HAK.

Cilj prijedloga je stvoriti zajednički okvir EU-a koji omogućava članicama da uvedu niži PDV na tzv. imovinu za elektrifikaciju, a u planu su i druge mjere koje potiču prelazak na čistu energiju i elektrifikaciju. Osim električnih automobila, prijedlog obuhvaća i toplinske pumpe za domove. Nacrt ne sadrži detalje o visini moguće porezne olakšice niti propise koji bi članicama nametali minimalnu razinu smanjenja PDV-a.

Europska komisija također želi dodatno ulagati u električne mreže i infrastrukturu za punjenje automobila, ojačati europsku proizvodnju čiste energije i elektrifikacijskih tehnologija te omogućiti učinkovitije dvosmjerno punjenje (V2G – Vehicle to Grid), pri kojem električni automobili mogu isporučivati energiju natrag u mrežu. Ako se smanjenje PDV-a odobri, to bi moglo dodatno potaknuti kupnju električnih vozila u EU i olakšati prelazak na održivu mobilnost.

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Ključne riječi
električni automobili HAK Barkod

Komentara 1

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CH
chemica
12:04 20.07.2026.

Kinezi se već grohotom smiju. Uvođenje nižeg PDV-a na kineske električne automobile. Ma jel moguće da su EU birokrati baš toliko maloumni...Za ove naše je kristalno jasno kakvih su intelektualnih i stručnih kapaciteta. Hoćeš Byda, možda Renaulta? Ma nema veze, sve je to jedno te isto. Pa električni su, nisu li? Hehehehe

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