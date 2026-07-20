Odlične vijesti za dio vozača: Europska unija sprema velike povlastice, konačna strategija stiže već krajem tjedna

Prema nacrtu strategije elektrifikacije Europske unije, države članice mogle bi dobiti mogućnost smanjenja poreza na dodanu vrijednost (PDV) za električne automobile, a konačna strategija očekuje se ovog petka. Informaciju je objavila web stranica EV Infrastructure News, koja je imala pristup dokumentu, piše HAK.

Cilj prijedloga je stvoriti zajednički okvir EU-a koji omogućava članicama da uvedu niži PDV na tzv. imovinu za elektrifikaciju, a u planu su i druge mjere koje potiču prelazak na čistu energiju i elektrifikaciju. Osim električnih automobila, prijedlog obuhvaća i toplinske pumpe za domove. Nacrt ne sadrži detalje o visini moguće porezne olakšice niti propise koji bi članicama nametali minimalnu razinu smanjenja PDV-a.

Europska komisija također želi dodatno ulagati u električne mreže i infrastrukturu za punjenje automobila, ojačati europsku proizvodnju čiste energije i elektrifikacijskih tehnologija te omogućiti učinkovitije dvosmjerno punjenje (V2G – Vehicle to Grid), pri kojem električni automobili mogu isporučivati energiju natrag u mrežu. Ako se smanjenje PDV-a odobri, to bi moglo dodatno potaknuti kupnju električnih vozila u EU i olakšati prelazak na održivu mobilnost.