Nedjeljni val turista puni autoceste: Kolone na Bajakovu i Trakošćanu, na A1 požar i kvar vozila

Pojačan promet očekuje se tijekom cijelog dana na autocestama prema moru i unutrašnjosti, upozorava Hrvatski autoklub. Vozače dodatno mogu usporiti mokri i skliski kolnici, jak vjetar u priobalju te nekoliko izvanrednih događaja na autocesti A1, gdje su promet otežali požar na vozilu i kvar automobila. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a jak vjetar puše na dijelu priobalja, zbog čega iz HAK-a pozivaju vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju dovoljan sigurnosni razmak između vozila.

Na autocesti A1 između tunela Čelinka i Bristovac, u smjeru Zagreba, promet se odvija otežano zbog osobnog vozila u kvaru, uz ograničenje brzine od 80 km/h. Dodatne poteškoće stvara požar na vozilu između čvorova Ravča i Zagvozd, također u smjeru Zagreba, gdje se promet vodi po dvije prometne trake uz ograničenje od 60 km/h Na A1 je povećana gustoća prometa između čvorova Bosiljevo II i Otočac prema Dubrovniku, no zasad nema većih zastoja.

Na autocesti A2 Zagreb – Macelj kolona na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba duga je oko četiri kilometra. Najduža kolona zabilježena je na graničnom prijelazu Bajakovo na autocesti A3, gdje se osobna i teretna vozila protežu oko 10 kilometara. Zbog jakog vjetra na autocesti A7 između čvorova Rijeka istok i Šmrika zabranjen je promet za autobuse na kat, motocikle i vozila s priključnim vozilima. Usporeno se vozi i državnom cestom DC1 u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. HAK upozorava da se tijekom dana očekuje dodatno pojačanje prometa na važnijim cestovnim pravcima, u zonama naplate cestarine, odmorišta, tunela i graničnih prijelaza, pa vozačima savjetuje oprez i strpljenje.