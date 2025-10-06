Kandidati za predsjednika Vrhovnog suda još danas se mogu prijaviti

Kandidati za predsjednika Vrhovnog suda još danas mogu se javiti na javni poziv iako je rok od 30 dana od objave poziva u Narodnim novinama istekao jučer, 5. listopada, s obzirom da je poziv objavljen 5. rujna. Ali, kako je zadnji dan roka neradna nedjelja, istek roka pomiče se na prvi sljedeći radni dan. Tako da kandidati još danas sve do ponoći mogu podnijeti kandidature, a ne kako je Faktograf objavio da rok za prijavu ističe u nedjelju. Premda, to je informacija za javnost dok oni koji se prijavljuju za čelno mjesto u sudbenoj vlasti znaju pravilo o računanju rokova. Vrhovni sud je bez predsjednika od 8. ožujka kad je preminuo Radovan Dobronić. Za poslove sudske uprave na Vrhovnom sudu do izbora novog predsjednika ovlaštena je sutkinja Gordana Jalšovečki. Prethodna dva javna poziva nisu dovela do imenovanja predsjednika Vrhovnog suda. Hrvatski sabor je prvo odbio prijedlog predsjednika Zorana Milanovića o imenovanju sutkinje Županijskog suda u Zagrebu Sandre Artuković Kunšt, a zatim je u povodu drugog javnog poziva predsjednik Republike odbio predložiti jedinu kandidatkinju prof. dr. sc. Aleksandru Maganić s Pravnog fakulteta u Zagrebu. Državno sudbeno vijeće će stoga najranije sutra, a zbog čekanja eventualnih preporučenih pošiljki s kandidaturama poslanim iz zagrebačke pošte koja radi do ponoći možda i prekosutra objaviti tko se kandidirao i prijave proslijediti Uredu predsjednika RH, koji bi trebao zatražiti mišljenja Opće sjednice Vrhovnog suda i saborskog Odbora za pravosuđe. Osim ako predsjednik Milanović ponovno ne odluči, protivno zakonu, da to nije potrebno jer i bez tih dvaju mišljenja zna da neće nikoga predložiti od kandidata koji su pisali svoj životopis i obavezni program rada Vrhovnog suda.

Rok za prijavu kandidata za izbor tri suca Ustavnog suda također je bio 30 dana, ali kako je taj poziv objavljen u Narodnim novinama 3. rujna, rok za te prijave istekao je u petak, 3. listopada u ponoć. Stoga bi saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav danas mogao objaviti potpune i pravodobne kandidature.