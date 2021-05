Kandidati o rezultatima: 'Ako se to dogodi treći put, Zadru ne treba politička borba nego egzorcizam '

Nakon uzbudljivih lokalnih izbora čiji su rezultati iznenadili ne samo analitičare, već i one koji su se kandidirali donosimo neke od reakcija onih koji su sudjelovali u prazniku demokracije.

Kandidat Mosta za gradonačelnika Rijeke Marin Miletić, koji nije ušao u drugi krug, ispričao je na Facebooku svojim biračima, ali i nadometnuo kako nikad nisu bili jači. Najavio je kako će se boriti za građane Rijeke u gradskom vijeću.

"Most u Rijeci će biti vaš ponos! Drage Riječanke i Riječani. Vas gotovo 4.500 mi je dalo povjerenje kao kandidatu za riječkog gradonačelnika. Ovaj put to nije bilo dovoljno, postotak je ostao na 11,30. Prvo, žao mi je da nisam uspio i ispričavam se svim svojim glasačima. Žao mi je da nisam uspio motivirati veći broj onih koji ne izlaze na izbore. Sve vas koji ste mi dali povjerenje neću razočarati, u vijeću i u Hrvatskom saboru.

Ono što je dobro da Most u Rijeci nikada nije bio jači. Ušli smo u gradsko vijeće: Petra Mandić, Aleksandar Saša Milaković, Sabina Marov i ja. Borit ćemo se za svakog građanina Rijeke, pazit ćemo na sustav i procese u Gradu, nećemo biti ničiji žetončići i s nama nitko nikada neće upravljati na daljinski. Igrati ćemo presing u borbi za poštenje, protiv korupcije i klijentelizma.

Dragi ljudi, bit ću i dalje glas građana Istre i Kvarnera u Hrvatskom saboru, a moji Riječani će vidjeti da ću i u Saboru i u Gradu braniti uvijek malog čovjeka, boriti se za slobodu, poštenje, obitelj, naše mlade i sportaše. Imamo i jake snage u Županiji, naš Leo Pavela i Josip Katalinić.

Odmarati se neću. Za to ionako postoji vječnost. Nastavljamo graditi strukturu. Jačati Most u Rijeci i u našoj Županiji, raditi sa studentima i mladima. Mladost i ljudi u najboljim godinama su posebno prepoznali našu energiju. Mi ustvari tek počinjemo. Naš put je onaj uski, posut popriličnim trnjem i bačenim kamenjima s jedne i druge strane. Ali, to je dobar put. Ispravan put. Pošten put. Mi hodamo uzdignute glave tim putem, ponosni i čestiti. Uvjeren sam: ljubav će pobijediti. Ima vas mnogo koji ste to prepoznali u Rijeci. Bit će nas još više... Hvala vam svima dragi ljudi", navodi se u statusu koji potpisuje Marin Miletić.

Kratko i jednostavno - tako bi se moglo opisati poruka koju je Splićanima poslao Ivica Puljak, koji je iznenadio sa svojim rezultatom u gradu pod Marjanom.

- Hvala moj Splite! Dobili smo prvo poluvrijeme, idemo dobiti i utakmicu! - kazao je.

Zvonimir Troskot koji nije uspio ući u drugi krug za gradonačelnika Zagreba pohvalio se na društvenim mrežama uspjehom stranke u Gradskoj skupštini.

- Hvala svima koji ste jučer izašli na birališta i posebno hvala vama koji ste tom prilikom zaokružili Most i mene. Most je dobio tri predstavnika u gradskoj skupštini. Imamo i predstavnike u vijećima 13 gradskih četvrti i 67 mjesnih odbora. Vaš glas neće biti bačen glas. Most je najmlađa opcija u Zagrebu te ćemo naredne četiri godine raditi na tome da opravdamo vaše povjerenje i postanemo najozbiljnija opcija u Zagrebu - stoji u njegovom statusu.

Marko Vučetić koji je ušao u drugi krug izbora za gradonačelnika zahvalio se biračima i istaknuo kako u slučaju da HDZ dobije većinu u gradskom vijeću treći puta kupovinom ili prevarom da onda Zadru treba egzorcizam.

- Više puta sam govorio da je demokracija nemoguća bez nepredvidljive volje birača. Ta volja nužno demokratizira. Demokratizirala je jučer i moj grad Zadar. Hvala svima koji su glasali za mene, ali i za ostale kandidate koji žele demokratski i slobodni Zadar! Idemo u drugi krug za gradonačelnika, a većinu u Gradskom vijeću već imamo. Od ukupno 27 mjesta u Gradskom vijeću Grada Zadra, HDZ je osvojio samo 11. HDZ je u Zadru već dva puta, prevarom i kupovinom, osigurao većinu, a ako to napravi i treći put, onda Zadru ne treba politička borba nego egzorcizam - naveo je.

