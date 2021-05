TEŠKE RIJEČI

VIDEO: Kerum poludio gledajući Ivoševića: 'Imali ste četnika za gradonačelnika i sad ponovno imate to'

- Gradonačelnik vam je već bio četnik, dr. Jakša Račić 1943. godine, sad ponovno imate to. Imali ste četnika za gradonačelnika i to je istina. Je l' ja lažem?! Imate povijest, provjerite povijest. Je l' bio on četnički vojvoda. Je. U čemu je problem?! Nek me netko tuži, ali to je istina - govorio je Kerum