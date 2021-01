Kanadski premijer koristi 'meme' Sandersa kako bi upozorio ljude da ostanu kod kuće

Bernie Sanders možda je poznatiji u američkom političkom kontekstu, no to nije spriječilo kanadskog premijera Justina Trudeaua da koristi sada poznati 'meme' senatora iz Vermonta da upozori ljude da ostanu kod kuće tijekom pandemije koronavirusa.

U subotu je Trudeau na Twitteru objavio fotografiju na kojoj održava konferenciju za novinare sa svog travnjaka, a u pozadini je fotomontažom ubačen sada globalno poznati Sandersov snimak sa šarenim vunenim rukavicama.

Viralna Sandersova fotografija koju je snimio fotograf AFP-a Brendan Smialowski na inauguraciji američkog predsjednika Joea Bidena prikazuje senatora kako u običnom kaputu sjedi pogrbljen na stolcu s prekriženim rukama u ogromnim vunenim rukavicama.

Otkad je fotografija snimljena, ljudi širom svijeta postavljaju Sandersa na poznata umjetnička djela i obiteljske fotografije.

Referirajući se na nedavni incident u kojem se njegov sin pojavio na prozoru dok je razgovarao s medijima, Trudeau je napisao: "Bila je jedna stvar kad je moj sin srušio moju konferenciju za tisak prije mjesec ili nešto više."

It was one thing when my son crashed my press conference a month or so ago, but this... Now is not the time to travel. Stay home - and by that, I mean your own home. pic.twitter.com/OOUb1tqBZe