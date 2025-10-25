Kamala Harris najavila povratak: 'Nisam gotova!'

Bivša potpredsjednica SAD-a Kamala Harris izjavila je u razgovoru za BBC kako razmatra novu predsjedničku kandidaturu 2028. godine. Na pitanje bi li ona mogla biti prva žena u Bijeloj kući, kratko je odgovorila: “Moguće.” Dodala je kako njezine pra-nećakinje “zasigurno u svom životu” mogu očekivati predsjednicu SAD-a, a svoju političku budućnost opisala riječima: “Nisam završila… javna služba mi je u kostima.”

Iako ju ankete trenutačno svrstavaju na rub utrke unutar Demokratske stranke, pa i iza zvijezde Dwaynea Johnsona, Harris poručuje da nikada nije slušala brojke: “Da sam slušala ankete, ne bih se kandidirala ni prvi ni drugi put.”

Harris je ponovno žestoko kritizirala Donalda Trumpa nazvavši ga “tiraninom” te ustvrdila da su se njezina upozorenja o autoritarnim metodama pokazala točnima: “Rekao je da će oružati Ministarstvo pravosuđa – i učinio je upravo to.”

Kao primjer je navela suspenziju komičara Jimmyja Kimmela nakon šale na račun republikanske reakcije na smrt desnog influencera Charlieja Kirka: “Njegova je koža toliko tanka da ne može podnijeti šalu, pa pokušava utišati cijelu medijsku kuću.”

Osvrnula se i na američke korporacije koje, smatra, previše popuštaju pritiscima vlasti: “Mnogi su kleknuli pred tiraninom jer žele biti blizu moći.” Iz Bijele kuće poručuju kako Harris gubi dodir sa stvarnošću. Glasnogovornica Abigail Jackson rekla je: “Amerikanci su joj već dali do znanja što misle o njezinim lažima.”

Harris je u knjizi 107 Days opisala kampanju u kojoj je, nakon Bidenova povlačenja, imala tek nešto više od tri mjeseca za borbu protiv Trumpa. Iako priznaje da je poraz bio “traumatičan”, ne skriva da razmišlja o povratku: “Možda nisam imala dovoljno vremena. Ali ja sigurno još nisam rekla svoje zadnje.”