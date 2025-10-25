SAD gomila vojsku, Trump na stolu ima opasne planove: Cure detalji moguće vojne akcije

Američki predsjednik Donald Trump razmatra planove za ciljanje postrojenja za proizvodnju kokaina i ruta za trgovinu drogom unutar Venezuele, izvijestila su tri američka dužnosnika za CNN. Iako konačna odluka još nije donesena, eskalacija vojnih aktivnosti u karipskoj regiji i prekidi diplomatskih razgovora s venezuelskim predsjednikom Nicolásom Madurom ukazuju na moguću vojnu akciju. U petak je ministar obrane Pete Hegseth naredio premještaj udarne skupine nosača zrakoplova USS Gerald R. Ford, trenutno stacionirane u Hrvatskoj, prema Karibima. Ova skupina, koja uključuje desetke lovaca F-35, razarače, podmornice i više od 5.000 vojnika, dio je šireg gomilanja američkih snaga u regiji. Pentagonov glasnogovornik Sean Parnell izjavio je na platformi X da je cilj "razbiti transnacionalne kriminalne organizacije i suzbiti narkoterorizam". Osim toga, Trump je odobrio tajne operacije CIA-e u Venezueli radi prikupljanja obavještajnih podataka o trgovini drogom. Prema dužnosnicima, Trump nije isključio diplomatski pristup, iako su pregovori s Madurom prekinuti početkom ovog mjeseca. "Postoje planovi na stolu koje predsjednik razmatra", rekao je jedan dužnosnik, dodajući da se "diplomacija i dalje razmatra". No, Trumpova retorika postaje sve oštrija, s javnim prijetnjama o kopnenim napadima na Venezuelu i izjavama da će "ubijati ljude koji unose drogu u našu zemlju" bez potrebe za formalnom objavom rata od strane Kongresa.

Sporne tvrdnje administracije Trumpova administracija agresivno povezuje Madura s trgovinom drogom, unatoč činjenici da Venezuela nije značajan proizvođač kokaina. Prema Uredu Ujedinjenih naroda za droge i kriminal (UNODC), gotovo sva proizvodnja koke koncentrirana je u Kolumbiji, Peruu i Boliviji. Godišnje izvješće američke Uprave za suzbijanje droga (DEA) iz ožujka 2025. ne spominje Venezuelu u kontekstu trgovine kokainom, već ističe Ekvador, Srednju Ameriku i Meksiko kao ključne rute. Ipak, dužnosnici poput državnog tajnika Marca Rubija inzistiraju da dio trgovine drogom prolazi kroz Venezuelu, podsjećajući na Madurovu optužnicu za narkoterorizam iz 2020. godine. Američka vojska već provodi napade na brodove za koje se tvrdi da krijumčare drogu u međunarodnim vodama, s posljednjim napadom u kojem je ubijeno šest osoba. Od početka kampanje prošlog mjeseca, ukupno je napadnuto 10 brodova, s 43 žrtve. Neki dužnosnici unutar administracije zagovaraju promjenu režima, tvrdeći da bi pritisak na Madurove suradnike, koji profitiraju od ilegalnih aktivnosti, mogao dovesti do njegova svrgavanja.

SAD su također ponovno aktivirale pomorsku bazu Roosevelt Roads u Portoriku, zatvorenu 2004., i rasporedile 10 borbenih zrakoplova F-35 te tri bespilotne letjelice MQ-9 Reaper na otok. Ovi potezi ukazuju na značajnu pripremu za moguće operacije u regiji. Međunarodne i pravne implikacije Agresivna akcija unutar Venezuele vjerojatno bi zahtijevala odobrenje Kongresa ili barem obavještavanje prije pokretanja. Trump je izjavio da će obavijestiti Kongres o kopnenim operacijama, ali tvrdi da ne očekuje otpor. Odluka o vojnim akcijama dolazi u trenutku kada je Trump usredotočen na pregovore s Rusijom i Ukrajinom te putovanje u Aziju, što bi moglo odgoditi konačnu odluku. U novoobjavljenom videu na engleskom jeziku, Maduro moli za mir, dok Trumpova administracija nastavlja s optužbama za njegovu umiješanost u trgovinu drogom. Situacija ostaje napeta, s neizvjesnim ishodom između vojne eskalacije i potencijalnog diplomatskog rješenja, piše CNN.