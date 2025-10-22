Bijela kuća objavila: Uvodimo sankcije Rosnjeftu i Lukoilu, vrijeme je da se zaustavi ubijanje

Bijela kuća objavila je da američko Ministarstvo financija uvodi sankcije velikim ruskim naftnim tvrtkama te poziva Moskvu na hitan prekid vatre. Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) pri Ministarstvu financija danas je odredio dodatne sankcije zbog nedostatka ozbiljne predanosti Rusije mirovnom procesu za okončanje rata u Ukrajini.

Cilj ovih akcija je pojačati pritisak na ruski energetski sektor, smanjiti sposobnost Kremlja da prikuplja prihode za svoj ratni stroj i podrži oslabljeno gospodarstvo. Sjedinjene Države nastavit će se zalagati za mirno rješenje sukoba, a trajni mir u potpunosti ovisi o spremnosti Rusije da pregovara u dobroj vjeri, objavilo je američko Ministarstvo financija i dodalo kako će nastaviti koristiti svoje ovlasti u potpori mirovnom procesu.

„Sada je vrijeme da se zaustavi ubijanje i da se odmah prekine prekid vatre“, izjavio je ministar financija Scott Bessent. „S obzirom na to da predsjednik Putin odbija okončati ovaj besmisleni rat, Ministarstvo financija sankcionira dvije najveće ruske naftne tvrtke koje financiraju ratni stroj Kremlja. Ministarstvo financija spremno je poduzeti daljnje mjere ako je potrebno kako bi podržalo napore predsjednika Trumpa da okonča još jedan rat. Potičemo naše saveznike da nam se pridruže i pridržavaju se ovih sankcija.“, dodao je.

Današnja akcija usmjerena je na Otvoreno dioničko društvo Rosnjeft Oil Company (Rosneft) i Lukoil OAO (Lukoil), koje su sada službeno označene. Rosnjeft je vertikalno integrirana energetska tvrtka specijalizirana za istraživanje, vađenje, proizvodnju, rafiniranje, transport i prodaju nafte, prirodnog plina i naftnih derivata, dok se Lukoil bavi istraživanjem, proizvodnjom, rafiniranjem, marketingom i distribucijom nafte i plina u Rusiji i međunarodno.

