Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
ŽELE HITAN PREKID VATRE

Bijela kuća objavila: Uvodimo sankcije Rosnjeftu i Lukoilu, vrijeme je da se zaustavi ubijanje

FILE PHOTO: U.S. President Trump meets with Russian President Putin in Alaska
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
1/2
Autor
Karolina Lubina
22.10.2025.
u 23:34

S obzirom na to da predsjednik Putin odbija okončati ovaj besmisleni rat, Ministarstvo financija sankcionira dvije najveće ruske naftne tvrtke koje financiraju ratni stroj Kremlja, priopćili su

Bijela kuća objavila je da američko Ministarstvo financija uvodi sankcije velikim ruskim naftnim tvrtkama te poziva Moskvu na hitan prekid vatre. Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) pri Ministarstvu financija danas je odredio dodatne sankcije zbog nedostatka ozbiljne predanosti Rusije mirovnom procesu za okončanje rata u Ukrajini.

Cilj ovih akcija je pojačati pritisak na ruski energetski sektor, smanjiti sposobnost Kremlja da prikuplja prihode za svoj ratni stroj i podrži oslabljeno gospodarstvo. Sjedinjene Države nastavit će se zalagati za mirno rješenje sukoba, a trajni mir u potpunosti ovisi o spremnosti Rusije da pregovara u dobroj vjeri, objavilo je američko Ministarstvo financija i dodalo kako će nastaviti koristiti svoje ovlasti u potpori mirovnom procesu.

„Sada je vrijeme da se zaustavi ubijanje i da se odmah prekine prekid vatre“, izjavio je ministar financija Scott Bessent. „S obzirom na to da predsjednik Putin odbija okončati ovaj besmisleni rat, Ministarstvo financija sankcionira dvije najveće ruske naftne tvrtke koje financiraju ratni stroj Kremlja. Ministarstvo financija spremno je poduzeti daljnje mjere ako je potrebno kako bi podržalo napore predsjednika Trumpa da okonča još jedan rat. Potičemo naše saveznike da nam se pridruže i pridržavaju se ovih sankcija.“, dodao je. 

Današnja akcija usmjerena je na Otvoreno dioničko društvo Rosnjeft Oil Company (Rosneft) i Lukoil OAO (Lukoil), koje su sada službeno označene. Rosnjeft je vertikalno integrirana energetska tvrtka specijalizirana za istraživanje, vađenje, proizvodnju, rafiniranje, transport i prodaju nafte, prirodnog plina i naftnih derivata, dok se Lukoil bavi istraživanjem, proizvodnjom, rafiniranjem, marketingom i distribucijom nafte i plina u Rusiji i međunarodno. 
 

Ključne riječi
sankcije Rusiji SAD

Komentara 9

Pogledaj Sve
Avatar cuvarkuca
cuvarkuca
23:47 22.10.2025.

"Sada je vrijeme da se zaustavi ubijanje i da se odmah prekine prekid vatre“ - to ni Google ne bi tako preveo.

WA
wasined
23:57 22.10.2025.

Koje gluposti! Pa cijena sirove nafte oscilira oko 60 US$ = 53 € = teska bagatela. I bez ikakvih sankcija Rusija od prodaje nafte NISTA ne zaradjuje. 60$ danas = 45$ prije 3 godine. Nije nafta nikada kostala 45 US$, znaci da je 60$ ispod svakog nivoa! E sad, ima li Rusija stogod od prodaje plina - e to ne znam - pa ako netko zna, neka javi.

Avatar Cro_Doc
Cro_Doc
23:57 22.10.2025.

E ako to ne zaustavi rat, ništa neće! 🤡

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja