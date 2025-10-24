Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
ČEKA SE POTVRDA KINE

Bijela kuća: Trump će se sljedeći četvrtak sastati sa Xijem

FILE PHOTO: Trump and Xi are pictured in Japan in 2019
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
1/2
VL
Autor
Marijeta Nekić/Hina
24.10.2025.
u 02:00

Trump će ujutro prisustvovati bilateralnom sastanku sa Xijem, a navečer se vraća u Washington, rekla je u četvrtak njegova glasnogovornica Karoline Leavitt

Američki predsjednik Donald Trump sastat će se s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom sljedećeg četvrtka, priopćila je Bijela kuća. Trump će ujutro prisustvovati bilateralnom sastanku sa Xijem, a navečer se vraća u Washington, rekla je u četvrtak njegova glasnogovornica Karoline Leavitt.

Trump i Xi planirali su se sastati na marginama summita Azijsko-pacifičke ekonomske suradnje (APEC) u Južnoj Koreji, koji počinje 31. listopada, ali datum nije javno objavljen. Američki predsjednik rekao je novinarima u srijedu da misli da će razgovori dovesti do dogovora u trgovinskom sporu između dviju supersila. Međutim, naglasio je da će, ako se ne postigne dogovor, Sjedinjene Države od 1. studenog uvesti dodatne carine od 100 posto na kineski uvoz, piše dpa. Peking još nije potvrdio sastanak Xija i Trumpa.

Ključne riječi
Xi Jinping Donald Trump

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja