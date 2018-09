Tadić: U prtljažnik Sapunarova automobila ubacio sam milijun kuna u gotovini

Stojim iza svega što sam rekao u USKOK-u, no to što sam tamo kazao da mi je netko rekao, zapravo sam ja zaključio ili pretpostavio. Tako bi se u najkraćim crtama moglo opisati svjedočenje Drage Tadića, osječkog poduzetnika, koji je jučer sjeo na klupu za svjedoke na zagrebačkom Županijskom sudu. Svjedočio je u nastavku suđenja Božidaru Kalmeti i ostalima optuženima u aferi Remorker - HGK.

Dobio oprosnicu

Na početku postupka, Tadić je bio osumnjičen, no dobio je oprosnicu od glavnog državnog odvjetnika. Jedan od razloga za to vjerojatno je to što je vrlo detaljno opisao kako izgleda cestogradnja u Hrvatskoj, pa je među ostalim naveo i da ga je Josip Sapunar pozvao te mu objasnio da mora biti “prijatelj firme”, odnosno HAC-a.

- Kazao je da bi mi bilo dobro da platim, a iskreno nisam se oko toga previše čudio ni uzbuđivao jer se tako poslovalo i onda i danas. Pitao sam ga koliko treba, a on mi je rekao: Milijun kuna. Nakon nekoliko dana smo se našli u Trnjanci. Parkirao je automobil do mojega, a ja sam iz mog u njegov prtljažnik prebacio torbu u kojoj je bilo milijun kuna. Novac nije brojao, a nismo progovorili ni riječ. U vozilu je bila još jedna osoba, a mislim da je to bio Milivoj Mikulić, no nisam siguran - kazao je Tadić.

Baš zbog ove posljednje rečenice, Saša Manojlović, zamjenik ravnateljice USKOK-a kasnije je detaljno secirao iskaz koji je Tadić dao u USKOK-u. Predočavao mu je da je Mikulića u iskazu u USKOK-u puno detaljnije i eksplicitnije spominjao. U iskazu u USKOK-u Tadić je naveo i da mu je Sapunar rekao da davanje novca ide preko njihove tvrtke, pri čemu je Tadić kazao da je Sapunar pojasnio da je pod njihova tvrtka mislio na sebe, Mikulića i Zdravka Livakovića.

- U USKOK-u sam tako rekao, samo nije mi Sapunar kazao tko stoji iza njihove firme. Zaključio sam da su to Livaković i Mikulić pa sam tako iskazao - pojašnjavao je Tadić.

Sponzorstva i nogomet

Kazao je da ga je Mikulić pitao za “sponzorstva”, pa je u dva navrata dao oko 350.000 kuna za sportsku dvoranu u Prološcu i crkvu u Splitu. Nakon što je dao ta “sponzorstva”, pojasnio je, Osijek Koteks, tvrtka kojoj je bio na čelu, brže je naplaćivala potraživanje od države. Što se tiče Kalmete, Tadić je kazao da s njim nije u dobrom odnosu.

- On me baš nije volio. To je išlo toliko daleko da je, kada je došao u Osijek igrati nogomet, zabranio bivšem županu da me zove da igram s njima. No on me osobno nikada nije nazvao i nudio mi ili od mene tražio nešto nemoralno. A nije to radio ni preko posrednika - kazao je Tadić.