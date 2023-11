Kakvo nas vrijeme očekuje za vikend? Najavljena obilna kiša, moguć je i snijeg

Ujutro pretežno oblačno s mjestimičnom kišom, obilnijom u Dalmaciji gdje može biti izraženijih pljuskova s grmljavinom. U najvišem gorju očekuje se prijelaz kiše u snijeg, najava je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za ovu subotu. Od sredine dana očekuje se razvedravanje, najprije na sjevernom Jadranu, a do večeri gotovo svugdje. Na kopnu će prolazno zapuhati umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, na udare i jak. Duž obale umjeren i jak sjeverozapadnjak prema noći u slabljenju. Najniža jutarnja temperatura zraka od 4 do 8, na Jadranu od 8 do 12 °C. Najviša dnevna od 8 do 13, duž obale i na otocima između 13 i 17 °C, najavljuje se.

Cijela Hrvatska osim Jadrana bit će u ''zelenom'', dok će na obali biti upaljen žuti Meteoalarm zbog vjetra s udarima do 75 km/h. Meteorolog DHZM-a Izidor Pelajić za HRT je kako se na istoku i u središnjoj Hrvatskoj očekuje razvedravanje u drugom dijelu dana, nasuprot tmurnom jutru, s temperaturom do 12°C.

- Na sjevernom će Jadranu većina kiše pasti do jutra i popodne će biti sunčano. U gorju oblačnije, s povremenom kišom, a u planinama će u noći na subotu kiša prelaziti u snijeg. Malo snijega može pasti i na vrhu Dinare, no prevladavat će kiša. Padat će glavninom u prvom dijelu dana. lokalno u Dalmaciji i obilnija. Poslijepodne razvedravanje. Sjeverozapadnjak umjeren i jak pa će još uvijek relativno toplo more biti umjereno valovito i valovito. Na krajnjem jugu Hrvatske prijepodne lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom, potom smirivanje i okretanje vjetra na umjerenu buru - najavio je.

Od nedjelje se pak očekuje relativno suho vrijeme, dok će od ponedjeljka biti i toplije.

POVEZANI ČLANCI:

- Nedjeljno jutro na kopnu će biti uz mjestimičnu maglu, hladno i ponegdje s mrazom, danju djelomice sunčano. Malo kiše past će u gorju, s jugozapadnjakom zatim toplije, u utorak češće s kišom. Na Jadranu promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima osobito u ponedjeljak, a u ponedjeljak i utorak s mjestimičnom kišom. Jugo i jugozapadnjak slabi do umjereni pa postoji i mala vjerojatnost za jutarnju maglu. Temperatura u blagom porastu - prognozirao je Pelajić.

>> VIDEO Predstavljen prvi potpuno hrvatski satelit CroCube: U svemir bi trebao sljedeće godine