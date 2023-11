Velika promjena vremena, bit će i snijega: Izdana brojna upozorenja, moguće su i poplave...

Danas će u Hrvatskoj biti pretežno oblačno vrijeme s kišom, češćom i lokalno obilnom na Jadranu i područjima uz njega gdje može biti i izraženih pljuskova s grmljavinom. Vjetar na kopnu slab i umjeren južni i jugoistočni, u gorskoj Hrvatskoj i jugozapadni. Na Jadranu umjereno i jako jugo i južni vjetar, u drugom dijelu dana u okretanju na jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 9 do 13 na kopnu te od 14 do 19 °C duž obale.

Izdan je žuti meteoalarm za gospićku i kninsku regiju te cijelu obalu. Jak vjetar i obilne kiše uz pljuskove s grmljavinom očekuju se duž obale, javlja DHMZ.

"Budite na oprezu i svjesni mogućnosti lokaliziranog poplavljivanja manjeg broja građevina uz lokalni prekid aktivnosti na otvorenom. Očekuju se teški uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te mokrih kolnika". stoji u upozorenju.

Foto: DHMZ

U subotu, u prvom dijelu dana bit će umjereno i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, obilnijom na Jadranu gdje može biti izraženijih pljuskova s grmljavinom, a u najvišem gorju očekuje se prijelaz kiše u snijeg. Od sredine dana razvedravanje, najprije na sjevernom Jadranu pa će u zapadnijim područjima zemlje biti barem djelomice sunčano.

Na kopnu će slab i mjestimice umjeren sjeveroistočnjak okrenuti na sjeverozapadnjak, a prema večeri na jugozapadnjak. Duž obale će puhati umjeren do jak jugozapadnjak, a popodne okrenuti na sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 4 do 8, na Jadranu od 8 do 12, a najviša dnevna uglavnom od 9 do 14 °C, u Dalmaciji malo viša.

U petak i subotu prijepodne, kako piše HRT većinom oblačno, povremena kiša, ponegdje i obilnija, praćena grmljavinom, posebice u južnijim kopnenim krajevima, te na Jadranu, gdje su moguće i nevere, a nevolja će biti i zbog povremeno jakog juga, te južnog i jugozapadnog vjetra. U ostatku vikenda stabilnije i sunčanije, ali na kopnu mjestimice uz maglu.

"U subotu će mjestimice na Jadranu puhati jak sjeverozapadnjak, osobito na otocima, a u noći i ujutro u Dalmaciji su mogući još lokalno izraženi pljuskovi. Potom smirivanje vremena, pa će nedjelja i ponedjeljak biti sunčaniji, ali i dalje ne posve stabilni. I na kopnu u subotu još mnogo oblaka i mjestimična kiša, a u najvišem gorju moguće su i snježne pahulje. Od nedjelje stabilnije, ali ujutro, ponegdje i prijepodne uz maglu te mraz pri tlu. Temperatura zraka bit će primjerena dobu godine. ", prognozirala je za HRT dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.

