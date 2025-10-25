Kakvo je to moćno rusko oružje kojim je Maduro zaprijetio Trumpu? Evo za što služi i koliki mu je domet

SAD šalje svoj najveći nosač zrakoplova, USS Gerald R. Ford, u vode Južne Amerike kako bi pojačao vojnu kampanju protiv krijumčarenja droge, objavio je Pentagon. Odluka dolazi nakon serije smrtonosnih napada na brodove u Karipskom moru, uključujući i onaj u kojem je u noći s četvrtka na petak ubijeno šest osoba povezanih s venezuelskom bandom Tren de Aragua. Pentagon navodi da će Ford zajedno s tri razarača, stići u regiju za otprilike tjedan dana. Brod, koji može nositi preko 100 zrakoplova i 5.000 članova posade, "ojačat će američke kapacitete za otkrivanje, praćenje i ometanje nezakonitih aktera koji ugrožavaju sigurnost zapadne hemisfere", stoji u službenoj izjavi. U regiji se već nalazi osam američkih ratnih brodova, uključujući i podmornicu na nuklearni pogon, s ukupno oko 6.000 mornara i marinaca. U noći s 23. na 24. listopada američke snage izvele su zračni udar na plovilo u međunarodnim vodama Karipskog mora. Svih šest muškaraca na brodu poginulo je, a nijedan pripadnik američkih snaga nije ozlijeđen. Ministar obrane Pete Hegseth objavio je na platformi X da je brod upravljala Tren de Aragua – venezuelska banda koju je Washington u veljači 2025. proglasio terorističkom organizacijom. Analitičari upozoravaju na moguću eskalaciju napetosti između Washingtona i Caracasa.

A venezuelanski predsjednik Nicolas Maduro izjavio je da njegova zemlja raspolaže s najmanje 5000 Igla-S projektila. Prema Maduru, ovi projektili su raspoređeni na ključnim mjestima diljem zemlje. Njegova izjava došla je u trenutku pojačanih tenzija s Sjedinjenim Američkim Državama, koje su proširile vojne operacije u Karibima pod izgovorom borbe protiv narko kartela, a američki predsjednik Donald Trump je nagovijestio mogućnost tajnih akcija CIA-e i čak kopnene intervencije protiv Madurovog režima. Igla-S je prijenosni protuzračni raketni sustav, također poznat kao prijenosni sustav protuzračne obrane (MANPADS) razvijen kao poboljšana verzija starijeg Igla sustava. Proizvodi ga ruska tvrtka KBM, a službeno je uveden u rusku vojsku krajem 2000-ih godina. Ovaj sustav je dizajniran za uništavanje niskoletećih zrakoplova, helikoptera i dronova, koristeći infracrvenu tehnologiju za navođenje koja je otporna na smetnje poput baklji ili drugih mjera za prijevaru. Igla-S je kompaktan, lak za nošenje (težak oko 19 kg s lanserom) i idealan za gerilske ili brze operacije, gdje ga mogu koristiti pješaci ili specijalne jedinice bez potrebe za teškom opremom.

Tehničke karakteristike Igla-S-a čine ga jednim od najefikasnijih prijenosivih protuzračnih sustava na svijetu. Doseg projektila iznosi do 6 kilometara, dok može dosegnuti visinu do 3,5 kilometara. Koristi dvopojasni infracrveni detektor koji povećava vjerojatnost pogađanja, a vjerojatnost uništenja cilja procjenjuje se na preko 80% protiv standardnih zrakoplova. Osim toga, sustav je otporan na elektronske smetnje i može se brzo ponovno napuniti. Ruska izvozna agencija Rosoboronexport ističe da je Igla-S izvezen u više od 30 zemalja, uključujući saveznike Rusije, a cijena jedne jedinice kreće se oko 50.000-100.000 dolara, ovisno o paketu.

Maduro je u svojoj izjavi istaknuo je da bilo koja vojska na svijetu poznaje moć Igla-S-a i da Venezuela ima dovoljno obučenih operatera, podržanih simulatorima za vježbanje, kako bi odbili bilo kakvu "imperijalističku prijetnju". Kako tvrdi Maduro ovi projektili nadopunjuju širi sustav protuzračne obrane Venezuele, koji uključuje ruske S-300, Buk i Pechora sustave, ali Igla-S je posebno važan zbog svoje mobilnosti. Međutim, neovisni izvori poput International Institute for Strategic Studies (IISS) potvrđuju prisutnost Igla-S-a u venecuelanskom arsenalu, ali brojku od 5000 nisu mogli verificirati, dok stručnjaci sumnjaju u kvalitetu obuke i održavanja opreme u krizi koju Venezuela proživljava.

Ova tvrdnja Madura nije samo vojna, već i politička poruka. Služi kao odvraćanje od američkih akcija, jačanje domoljubnog morala i podsjetnik na rusko-venecuelansko partnerstvo. U prošlosti je Venezuela nabavila ove sustave od Rusije u okviru sporazuma iz 2000-ih, što je dio šireg aspekta Madurove vanjske politike usmjerene protiv "imperijalizma". Iako Igla-S može komplicirati operacije niskoletećih letjelica u regiji, stručnjaci upozoravaju da ne bi mogao zaustaviti punu američku intervenciju, ali bi sigurno povećao rizike i troškove takve akcije.