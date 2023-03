VIDEO Ukrajinci objavili kako vrebaju i uništavaju najjezovitije rusko oružje TOS-1

Ruski TOS-1 višecijevni raketni bacač termobaričkih bombi, jedno je od jezovitijih oružja koje se koristi u ratu u Ukrajini. Rusi ga zovu još i "suncopek", aludirajući na visoko uništavajuću temperaturu koju razvija termobarička eksplozija na cilju. Te rakete pri pogotku doslovce isisavaju zrak, odnosno kisik u dosegu eksplozije, pa od njega u biti nema zaštite jer jednako tako isisava i sagorijeva kisik iz pluća vojnika. Radi se o smjesi zraka i benzina, zato ima takvu toplinsku snagu. Zaštitu omogućuje jedino hermetički zatvoreno sklonište, kakvih na terenu vojnici nemaju, ali mogu se spasiti ako su u oklopnom transporteru ili tenku, koji ima RBK zaštitu, dakle mogu se hermetički zatvoriti.

Na ovom video-snimku može se uočiti da kamikaza-dron ukrajinske vojske locira TOS-1 još u trenutku kada ovaj ispaljuje projektile i očito je da su Ukrajinci vrebali dolazak tog ruskog bacača kako bi ga uništili. To je jedini način da se spriječi termobarički udar. Problem je za Ruse što je TOS-1 izuzetno tromo vozilo težine 45 tona i malog dometa, od svega 6 kilometara, dok novija verzija može gađati i s 10-ak kilometara udaljenosti. To znači da se vozilo mora približiti na relativno malu udaljenost od cilja, te je lako uočljivo. Zato nakon ispaljivanja ruska posada odmah sklanja TOS-1 na drugu lokaciju, međutim ovaj video dokazuje da ovoga puta niti to nije bilo dovoljno, jer su Ukrajinci lansirali kamikazu-dron na vrijeme.

Video of an improvised FPV loitering munition strike on a Russian TOS-1A thermobaric MLRS by Ukrainian SBU Alpha. https://t.co/lefp9YNFEt pic.twitter.com/LNkIj1Ptqo — Rob Lee (@RALee85) March 8, 2023

Snimka, koja nosi oznaku ukrajinske vojno-obavještajne službe (SBU), sugerira da se radi o akciji specijalne grupe Alpha, vojno-obavještajne uprave ukrajinske vojske, a navodi se kako su oni koristili u akciji improviziranu FPV "lutajuću" (loitering) municiju. Dakle, da su koristili kvadrokopter koji je nosio improviziraju granatu.

Kako ova specijalna jedinica ukrajinske vojske posjeduje i bolje naoružanje, moguće da je riječ zapravo o udaru američkog Switchbladea, koji je isto pogonjen električnim motorom. Switchblade 300 ima domet od 10 kilometara i nosi 2,5 kg eksploziva, a vojnik ga ispaljuje iz posebne lansirne cijevi koja liči na minobacačku. Switch Blade 600 dometa je 40 kilometara i sposoban je uništiti primjerice i tenk.

Večernji list pisao je o termobaričnom oružju, a u studiju Večernjeg Ante Kotromanović, bivši ministar obrane RH objasnio je o čemu je riječ. "To je takozvano aerosolno oružje koje gradove i ljude uništava u sekundi. Termobarične rakete sadrže vrlo eksplozivnu mješavinu goriva i kemikalija te odašilju nadzvučne udarne valove koji doslovno pale sve pred sobom. Ako Putin upotrijebi termobarične rakete, onda će to biti presedan, a o ljudskim žrtvama ne treba ni govoriti. To će biti masakr", kazao je Kotromanović.

Večernji TV: Kotromanović: Termobaričke rakete u Ukrajini? Pa to bi bio masakr!

Na pitanje kolika je vjerojatnost da Rusija upotrijebi termobarično oružje, Kotromanović je rako da je to moguće. "Sasvim je moguće. Veliki dio ruske vojske zaziva korištenje jačeg oružja. Treba imati na umu da je ovaj rat "biti ili ne biti" i za Rusiju, ne samo za Ukrajinu. Rusija je krenula u invaziju, to je narod koji se ne predaje tek tako. Ako izgube ovu bitku, Rusija će biti praktično izbrisana na međunarodnom planu, a ruski narod osramoćen i ponižen. Putin će morati odgovarati narodu za gubitke i ekonomsku štetu", kazao je.

Rusi su tijekom noći i jutra ispalili veliki broj projektila koji su pogodili veliki broj ciljeva, uključujući gradove koji se protežu od Žitomira, Vinice i Rivne na zapadu do Dnipra i Poltave u središnjoj Ukrajini, rekli su dužnosnici. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oglasio se na svom službenom Telegramu o napadima.

Video: Dron snimio zastrašujuće uništenje Lavova nakon raketnog udara

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Bila je to teška noć. Masovni raketni napad diljem zemlje. Regije Kijev, Kirovohrad, Dnjepar, Odesa, Harkiv, Zaporižje, Lavov, Ivano-Frankivsk, Žitomir, Vinica. Napadi na kritičnu infrastrukturu i stambene objekte. Nažalost, ima ozlijeđenih i mrtvih. Moja sućut obiteljima. Sve službe rade. Energetski sustav se obnavlja. Ograničenja su uvedena u svim regijama. Neprijatelj je ispalio 81 projektil u pokušaju ponovnog zastrašivanja Ukrajinaca, vraćajući se svojoj bijednoj taktici. Okupatori mogu samo terorizirati civile. To je sve što mogu učiniti. Ali to im neće pomoći. Neće izbjeći odgovornost za sve što su učinili. Zahvaljujemo čuvarima našeg neba i svima koji pomažu u otklanjanju posljedica okupatorskih tajnih napada", napisao je Zelenski.

Nuklearna elektrana Zaporižja izgubila je opskrbu električnom energijom nakon što su ruske snage izvele niz raketnih napada na gradove diljem Ukrajine, objavila je državna tvrtka Energoatom.