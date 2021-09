Kako se zapošljavalo u Međimurskoj županiji: 'Promijeni pravilnik i donesi na potpis'

Evo, ja sam ti od sebe donio 10.000 kuna... Nemaš nikakve obveze prema meni... Probaj, ako možeš, u ŽUC me deti, jer ti budeš pobijedil, nema sumnje... Razumiješ me, ubaci me nekako i gotovo...”, rečenice su koje je, kako sumnja USKOK, 6. svibnja 2021. izgovorio Josip Kobal. On u tom trenutku nije znao da ga se tajno snima i prati, a to nije znao ni njegov sugovornik Matija Posavec, donedavni međimurski župan. Jer zbog onoga što je policija tajno snimila, Posavec i Kobal našli su se u problemima.

Kobal i Novković sve niječu

Obojica su uhićena, ispitana u USKOK-u te nakon toga puštena da se brane sa slobode. Kobala se sumnjiči da je Posavcu dao 10.000 kuna mita da mu sredi da ponovo bude izabran u Upravno vijeće Županijske uprave za ceste. Posavec je pred istražiteljima priznao to za što ga se sumnjiči te se pokajao. Dao je i ostavku na mjesto župana, pa će Međimurje uskoro na nove izbore. Kobal pak niječe da je tih 10.000 kuna dao Posavcu kao mito. Tvrdi da je to bila donacija u kampanji za lokalne izbore. No da je taj novac dao Posavcu, za što god da ga je dao, osim snimki tajno snimljenih razgovora potvrđuje i dokaz iz njegove banke. A iz toga dokaza proizlazi da je Kobal isti dan kada je tajno snimljen razgovor koji je i njega i Posavca doveo na metu istražitelja, bio u banci te je sa svog računa podigao točno 10.000 kuna.

Osim za primanje mita, Posavec je osumnjičen i za dva nezakonita zapošljavanja koje je proveo preko Milorada Novkovića. Novković je u ovoj priči također osumnjičen te je završio u Remetincu jer u obrani niječe počinjenje djela. Istražitelji su tajno snimali njegovu komunikaciju s Posavcem o zapošljavanju Tene Č. i Josipe M. Tako je snimljen i jedan sastanak između njih dvojice na kojem je bila i Tena Č., koja za sebe kaže da je prvostupnica javne uprave, odnosno da je završila tri godine i ima još dvije...

“Pamet mi bude popila”

“Gospodine župane, to sada mijenja sve. Mislio sam da je ona magistra prava jer mi u pravilniku imamo sva radna mjesta s visokom stručnom spremom.... Što ćemo sada, mijenjati pravilnik?”, pita Novković Posavca. “Da, učini tako i potom mi donesi izmijenjeni pravilnik na potpis”, kaže Posavec Novkoviću. Inače, Tena Č. je nećakinja Posavčeve poznanice čija tvrtka održava poslovne prostore, uključujući i one Međimurske županije. Posavec je na jednom sastanku s Novkovićem pojasnio da ga tetka Tene Č. konstantno zove te “da mu bude pamet popila”. “Ona ima tu svoju nećakinju koja je drugi put došla sim... Cura mi je sjela jer vodi poslovanje u City Centeru One ili tako nešto. Bistra je i komunikativna, pravnica, završila je pravo u Rijeci. Pa da je probamo ugurati unutra?”, govorio je Posavec u ožujku na sastanku na kojem su osim njega bili Novković i Ana Strniščak, jedna od pročelnica u Međimurskoj županiji. Iz toga proizlazi da je Posavčev ured bio ozvučen, a na te Posavčeve riječi A. Strniščak konstatirala je da joj se javila jedna pročelnica te rekla da joj treba jedan čovjek jer dvije djelatnice idu na rodiljski. “Ovu zanimaju imovinsko pravni poslovi”, pojašnjava Posavec. “Možemo je uzeti na određeno vrijeme, raspisati natječaj za određeno vrijeme kao zamjenu za malu Natašu koja će otići na porodiljni”, zaključuje Novković.

