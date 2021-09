Ovako su se dogovarali Kobal i Posavec: 'Ja sam tu tata - mata, tamo ima nekih koji ništa ne razumiju'

Priznajem sve što mi se stavlja na teret. Moje ponašanje je bilo nesmotreno i pogrešno. Kajem se i žalim zbog toga što sam napravio te odmah sada podnosim ostavku na mjesto župana Međimurske županije - kazao je u svojoj obrani pred istražiteljima Matija Posavec, sada već bivši župan međimurski.

On je uhićen u petak zbog sumnje da je od Josipa Kobala primio 10.000 kuna mita kako bi Kobalu omogućio da i dalje ostaje u Upravnom vijeću županijskih cesta. Zbog toga što je priznao i dao ostavku, Posavec je pušten da se u nastavku istrage brani sa slobode.

Na slobodu je pušten i Kobal, koji je iznio obranu, no porekao je da je Posavcu tih 10.000 kuna dao kao mito.

- S Posavcem sam se sastao u kampanji kako bih mu dao donaciju. Tom prigodom donirao sam stranci 'Matija Posavec -nezavisna lista' 10.000 kuna. No, taj novac nije imao nikakve veze s mojoj funkcijom u županijskoj upravi jer sam član Upravnog vijeća bio i u dva prethodna mandata i savjesno sam obavljao taj posao. Ne znam tko me je predložio sada za člana Upravnog vijeća - rekao je Kobal istražiteljima.

No, iako on tvrdi da je to bio novac za donaciju istražitelji misle drugačije a svoj zaključak temelje na snimci tajno snimljenih razgovora iz svibnja ove godine. U jednom od tih razgovora Kobal podsjeća Posavca na njihov raniji susret i ponovo zahtjeva da ga se stavi u županijsku Upravu za ceste.

- Ovaj put upravo na funkciju člana Upravnog vijeća - kaže Kobal.

- Riješeno, tako smo se dogovorili prije izbora, ja ću poštivati naš dogovor, ali čekam da završi drugi krug lokalnih izbora - odgovara mu Posavec.

- Nemam opterećenja da dođem tamo jedan put na mjesec, ja sam tu tata - mata, a tamo ima nekih koji ništa ne razumiju pa onda mene pitaju. Osim mene još samo dvije osobe kuže po tom pitanju, a sve ovo ostalo samo je 'digni - ne digni ruku' - kaže Kobal.

- Ranije sam dao obećanje i zahvaljujem na iskazanoj podršci prije izbora - kaže Posavec.

Osim toga razgovora, istražitelji su snimili Posavca kako razgovara i s nekim drugim ljudima oko toga tko će biti u Upravnom vijeću, pa tako u jednom razgovoru kažu " Čonko ide ponovo unutra, Kobal ide ponovo unutra, Franjo Makovec ide ponovo unutra, za Blažeku ne znam, ali joj budem kazao, imam negdje zapisano...".

Osim za primanje mita Posavec se sumnjiči i da je preko Milorada Novkovića zaposlio dvije službenice na nezakonit način.

Novković je inače u svojoj obrani nijekao to za što ga se sumnjiči te je pojasnio da je jedna od tih žena zaposlena jer se mjesto upraznilo, obzirom da je djelatnica koja je na tom mjestu radila otišla na porodiljni dopust. Njemu je jedinom određen istražni zatvor, a istražitelji su tajno snimili Posavčeve razgovore s više ljudi oko tih zapošljavanja. Tako Teni Č. za koju se sumnja da je nezakonito zaposlena u jednom razgovoru govori: " da će joj cure napraviti ugovor o djelu na mjesec dana, da će se paralelno rješavati natječaj i kada sve bude gotovo da će se samo transferirati".

