Posavec si je priznanjem 'kupio' izlazak na slobodu. Ali, priznanje i ostavka mogu biti i taktika

Vidio sam Matiju kratko na hodniku Županije, rekao sam mu da se drži, da će sve biti dobro. Rekao je da se uskoro vidimo, bio je u šoku. Svi smo bili u šoku, kako ne bi bio on – kaže Josip Grivec (HSLS), zamjenik župana Matije Posavca. Pred Međimurcima su prijevremeni izbori jer je Posavec nakon saslušanja u USKOK-u, kojem je, kako nam je potvrđeno, priznao kazneno djelo, dao ostavku. Županija će, dodaje Grivec, normalno funkcionirati i on će je voditi sve dok Vlada ne imenuje povjerenika i dok se ne raspišu novi izbori.

Mito ili donacija?

U noći na subotu USKOK je ispitao Posavca i SDP-ova saborskog zastupnika Stjepana Kovača. Obojica su puštena kući. Posavec si je priznanjem “kupio” izlazak iz istražnog zatvora i prije no što je u njega ušao jer je ostavka dokinula mogućnost za ponavljanje djela kao osnovu za istražni zatvor, a priznanjem djela ne postoji više ni mogućnost da bi utjecao na svjedoke. Zbog toga USKOK nije ni tražio da mu se odredi istražni zatvor. Doduše, priznanje i ostavka mogu biti i taktika Posavčeve obrane jer je u dosadašnjim situacijama to bio najbrži način za izlazak na slobodu nekog osumnjičenika, odnosno za obranu sa slobode u nastavku istrage. S druge strane, mora se priznati da je Posavec jedan od rijetkih političara koji je, nakon sumnji na počinjenje nekog kaznenog djela i uhićenja, ostavku dao odmah bez ikakvih kalkulacija, što u Hrvatskoj baš i nije praksa. Bilo kako bilo, Posavec će svoju nedužnost dokazivati u sudskom postupku, ako i kada do njega dođe. Nije isključena mogućnost da se ponovno kandidira za župana jer ga zakon u tome ne priječi. Može i aktivirati mandat u Hrvatskom saboru, u kojem ga mijenja Boška Ban-Vlahek. USKOK ga sumnjiči da je od poduzetnika Josipa Kobala primio 10.000 kuna mita.

Kobal je taj novac, tvrdi USKOK, Posavcu dao kako bi mu on svojim utjecajem omogućio da ga se izabere za člana Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste nakon što mu istekne mandat. I Kobal je, nakon ispitivanja, pušten da se brani sa slobode jer je, kako se čulo, iznio obranu. Ona bi pak mogla ići i u smjeru toga da se nije radilo o mitu, nego o – donaciji za izbornu kampanju. Kobal je, prema USKOKU, tijekom kampanje zatražio da mu, u slučaju da bude ponovo izabran za župana, Posavec osigura novo imenovanje u ŽUC-u, te mu je kao nagradu za to dao 10.000 kuna, koje je Posavec i primio. Kobal je zajedno s ostalim članovima izabran u Upravno vijeće na konstituirajućoj sjednici.

– Ne vjerujem da je Kobal Posavcu dao novac za mjesto u Upravnom vijeću. Pa Kobal je u dva mandata već bio u Upravnom vijeću i ne vidim zašto ne bi bio i treći put? Zašto bi za to morao nekoga podmićivati? Mislim da bi se tu prije radilo o novcu za kampanju, a ne za Posavca osobno – rekao nam je jedan županijski vijećnik blizak Posavcu.

Za razliku od Posavca, za Milorada Novkovića, pročelnika Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, od kojeg je Posavec, kako se sumnja, tražio da zaposli dvije osobe, od kojih je jedna bila nećakinja njegove poznanice, zatražen je istražni zatvor, pa se može zaključiti da on u svojoj obrani nije priznao krivnju. Stjepan Kovač, kojeg se sumnjiči za lažiranje prijave za prijetnju, također je, nakon što je iznio obranu, pušten da se brani sa slobode. Nije poznato je li i on priznao kazneno djelo.

Moraju prvo razgovarati

Na slobodu je pušten i Damir Ledenčan, koji je Kovaču i policajcu Mariju Severu pomogao u lažiranju te prijave za prijetnju. USKOK je za Severa tražio određivanje istražnog zatvora jer ga se, osim za pomaganje Kovaču u lažiranju prijave za prijetnju, sumnjiči i da je odavao tajne informacije o osobama koje su bile na meti istražitelja od 15. travnja 2019. do 11. ožujka 2020., što bi moglo značiti da je upravo on bio pod tajnim mjerama u koje je upao Kovač. Severa se sumnjiči da je, kao policijski službenik PU međimurske, Službe kriminalističke policije, osobama koje su se istraživale za utaju poreza u sklopu zločinačkog udruživanja koje se bavilo trgovinom rabljenim automobilima, dojavio da su pod tajnim mjerama, što je za posljedicu imalo to da su osobe kojima je to dojavljeno uništile neke dokaze. Nagađa se da je riječ i o međimurskom poduzetniku koji se bavi automobilima i stanogradnjom. Osim što su i Posavec i Kovač uhićeni u petak, obojica imaju i istog odvjetnika; Davorina Zlatareka iz Čakovca. Kakva će biti Kovačeva politička sudbina? Predsjednik SDP-a Peđa Grbin rekao je da će se to znati za pet-šest dana. Mora prvo razgovarati s Kovačem.

– Pokušavalo se pokazati da je ovo sve jedan te isti slučaj, a to jednostavno nije tako – rekao je Grbin i dodao da svatko tko je kriv za kaznena djela mora za njih i odgovarati, bez obzira na to iz koje je stranke.

Video: Stjepan Kovač plakao pred novinarima