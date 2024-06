Kako rade trgovine i trgovački centri ove nedjelje

Novim Zakonom o trgovini regulirano je radno vrijeme nedjeljama. Zbog toga trgovine i trgovački centri sami određuju koje će nedjelje u godini biti otvoreni za svoje kupce. U nastavku možete provjeriti koje će trgovine i trgovački centri raditi u nedjelju, 9. lipnja. Pojedine trgovine uopće neće raditi, dok su druge odlučile otvoriti samo neke od svojih poslovnica.

Lidl - Samo će neke poslovnice biti otvorene. Detalje možete provjeriti OVDJE.

Kaufland - Trgovine će ove nedjelje biti zatvorene.

Konzum - Prodavaonice koje će biti otvorene u nedjelju možete pronaći OVDJE.

Plodine - Neke će poslovnice biti otvorene, a njihov popis provjerite OVDJE.

Spar i Interspar - Prilagođeno je vrijeme poslovnica Spara i Interspara. Detalji o dostupnim trgovinama dostupni su OVDJE.

Tommy - Ove nedjelje bit će otvoreno nekoliko trgovina Tommyja, a OVDJE možete provjeriti o kojima je riječ.

Studenac - Popis otvorenih poslovnica dostupan je OVDJE.

Što se tiče trgovačkih centara, ove će nedjelje biti otvoreni Avenue Mall te City Center one West. Više je onih koji će biti zatvoreni, a među njima su Arena Centar, City Center one East, City Center one Split, Joker Split, Mall of Split, Mall Osijek te Tower center Rijeka.

Retail parkovi STOP SHOP Čakovec, Daruvar, Đakovo, Ludbreg, Osijek, Velika Gorica, Vinkovci i Vukovar bit će otvoreni u nedjelju te će pojedine trgovine u centrima raditi prema nedjeljnom radnom vremenu. Neće raditi STOP SHOP Našice, Gospić, Pazin, Kaštel Sućurac i Labin. STOP SHOP Valpovo, kao i do sada, tijekom cijele godine neće raditi nedjeljom.