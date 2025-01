Kako je uspio Josip Dabro? Od službenika u 'komunalnom' postao ministar, diplomu u Travniku pronašao naknadno

DP-ov potpredsjednik Vlade Josip Dabro prenoćit će na toj funkciji i nakon što je u medijima objavljena videosnimka na kojoj ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva ispaljuje devet metaka iz pištolja kroz prozor automobila. Sa zadnjeg sjedišta netko cijelu situaciju snima, a Dabro se nadjačava sa zvukom narodnjaka niti ne gledajući gdje puca i pozdravlja 'brata Marija'. Odnosno, sigurno je da se skandaloznim Dabrom nitko neće pozabaviti još noćas, a što u političkoj budućnosti slijedi 'nestašnom' ministru koji u vožnji bezglavo ispaljuje rafal iz kultnog HS-2000 i pozdravlja u kameru ovisit će ponajmanje o njegovim političkim performansama i vrijednosti.

Iz Vlade su u specijalnom priopćenju o Dabri tek ustvrdili očito, kako je njegovo ponašanje neprihvatljivo te su se od njega ogradili. Šef Vlade Andrej Plenković adresirao je problem na nižu razinu svom krilu Ivanu Penavi, šefu DP-a, koji je ustanovio da je Dabro bio i ostao bećarac.

Ponikao iz HDZ-a, emancipirao se jer nije mogao napredovati

S objavljenom snimkom frontman DP-a samo je garnirao upečatljiv politički put koji su mnogi proglasili završenim još kada je 2021. izgubio izbore za vukovarsko-srijemskog župana. U utrku je ušao kao nezavisni kandidat, odmetnuo se od 'matice', vukovarsko-srijemskog HDZ-a s kojim je dogurao samo do mjesta dožupana. Njegovu emancipaciju od HDZ-a na izborima podržali su Ivan Penava i Miroslav Škoro. Iako poražen, Dabro je pokazao žilavost i operativno je bio jedan od potpornih stupova rasta DP-a te je dosad ostao nezamjenjiv stranački igrač koji će kao kamikaza 'udarati' za novu stranku, s kojom će politički krupno napredovati.

Kao glavni tajnik DP-a bio je dio pregovaračkog tima oko sastavljanja vlade sa HDZ-om, a u podjeli ministarskih fotelja upravo on dobio je fotelju ministra poljoprivrede.

_ Cijeli život sam preuzimao odgovornost, kako kroz sport, tako kroz politiku. U meni je natjecateljski duh. Ono što je najbitnije, ostavljao sam rezultate iza svega što sam radio pa tako i iza svog političkog rada. U načelu, ako su stranačka tijela donijela da je to Josip Dabro, zašto ne? - kazao je novi ministar.

20.11.2024., Zagreb - Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, sumarstva i ribarstva Josip Dabro odrzat is briefing za novinare na temu stanja u svinjogojstvu uoci kolinja te kupnje domace hrane tijekom blagdanske potrosnje.

Rođen 5. siječnja 1983. godine u Beogradu široj javnosti je postao poznat upravo s kandidaturom za župana prije četiri godine, nakon što je bio dugogodišnji HDZ-ov član. Iz HDZ-a je izišao, govorio je, jer se više nije slagao s politikom koju je stranka vodila, posebno nije vidio mjesta za napredovanje mladih, a onda i vlastito napredovanje. Među ostalim, HDZ-u je zamjerao već tada skretanje u ideološke vode koje su se, kazao je, kosile sa njegovim svjetonazorom.

Nakon što je izgubio izbore za župana, priključio se Domovinskom pokretu, a vrlo brzo doživljava totalnu slavu kada otkriva javnosti da nije siguran gdje je ni kad magistrirao. Naknadno se sjetio kako je to bilo na Univerzitetu u Travniku.

- Po struci sam kineziolog, završio sam 2013. u Zagrebu”, rekao je 16. ožujka 2021. novinarima, nakon čega je ustvrdio da je magistar kineziologije. Na novinarsko pitanje je li studirao tri godine. Dabro je odgovorio: "Tri godine, ajde", a kada su mu novinari rekli da onda nije magistar kineziologije, kazao je: "Dobro, ajde. Mislim… Rekao sam, magistar kineziologije."

Na konstataciju da je magistar nakon pet godina studiranja, rekao je: "Da, tako je. Pet godina. Pet godina, da." Kasnije je na svom Facebook profilu napisao da njegovo obrazovanje nikada nije bilo sporno niti ga je skrivao.

- Moje obrazovanje nikada nije bilo sporno niti sam ga skrivao, a trajalo je onoliko koliko je trebalo da uz obitelj i nezavidnu ekonomsku situaciju dođem do zvanja magistra kineziologije. Tri godine Kineziološkog fakulteta u Zagrebu i dvije godine Univerziteta u Travniku (edukacijski fakultet) koje je nostrificirala Agencija za znanost i visoko obrazovanja Republike Hrvatske bile su dovoljno dobre za dosadašnje funkcije koje sam obnašao. Mojim bivšim stranačkim kolegama, odreda školovanim na Sorboni i Harvardu, odjednom nisu dovoljne. Ako je ovo najjači adut mojih protivnika da me diskreditiraju… zaista im nedostaje ideja. Hvala pokojnom ocu i mojoj majci na usađenom ponosu i osjećaju za pravdu. I sportski pozdrav svim sportašima, trenerima, profesorima i studentima kineziologije… – napisao je Josip Dabro 2021. godine.

Nakon gubitka izbora za župana Dabri mu mnogi predviđali kraj političke karijere, no vrijeme je pokazalo da je mladi političar u medijskoj tišini profesionalno i politički rastao. Djelovao je unutar Domovinskog pokreta i organizacijski digao stranku na razine koje su, po pitanju ustroja, bolje posložene još jedino u HDZ-u. Polako je slagao političku strukturu, širio mrežu stranke diljem Hrvatske i uspostavio temelj, jaku bazu kako bi stranka ubuduće mogla računati na svoje ljude na terenu u izborima koji dolaze i na kojima su članovi DP-a po općinama, gradovima, županijama, osvajali svoje mandate, često i u koalicijama s HDZ-om. Dakle, vrhunskim operativnim sposobnostima Dabro je uspio izgraditi stranačku mrežu diljem Hrvatske, a to je prepoznao i Mario Radić, tada alfa i omega stranke, koji je stao iza Dabre prilikom donošenja odluke o izboru glavnog tajnika Domovinskog pokreta. Na takav način stvorio je stranci ali i sebi puno lojalnih stranačkih dužnosnika od Prevlake do Dunava.

Danas Radića optužuje da je 'jedini mogao pustiti snimku u javnost' i 'kako je poslao video samo njemu', jednako gorljivo kako je gorio u zajedničkoj predizbornoj kampanji, kao i svi iz Domovinskog pokreta, ističući da u novoj vladi ne smije biti SDSS-a, da Hrvatske ne smije financirati Novosti, da žele mijenjati Istanbulsku konvenciju u dijelu koji govori o rodnoj ideologiji, a imao je i jasan stav vezan za migrantsku politiku. Toliko jasan da je svog novog šefa, ako postane ministar poljoprivrede, i premijera Andreja Plenkovića, u ime DP-a u ožujku prošle godine prijavio Uskoku zbog kaznenog djela omogućavanja ilegalnih migracija u Hrvatskoj.

- Od dana objave kaznene prijave protiv Andreja Plenkovića desetine tisuća građana već su podržali našu prijavu. Sa svoje strane poduzimamo i tek ćemo, u danima koji slijede, poduzeti sve potrebne mjere da ovo zlo koje potiče i provodi Plenković i njegovi pomagači na štetu svih građana RH zaustavimo – napisao je tada Josip Dabro o kaznenoj prijavi protiv Plenkovića.

Ljubitelj 'cajki' i motora: Prije politike radio u prodaji za firmu Marija Radića

U jeku pregovora s HDZ-om oko sastavljanja Vlade Dabro je na društvenim mrežama objavio i zajedničku fotografiju s Ivanom Anušićem, popularnim ministrom obrane, tada i HDZ-ovim pregovaračem, snimljenu na slavlju krizme Dabrina sina, a na kojem je Anušić bio jedan od uzvanika. Fotografija je izazvala veliku pozornost javnosti, prije svega zbog aktualnih pregovora o sastavljanju nove saborske većine između HDZ-a i DP-a. No, Anušić je odmah izjavio kako nikada nije krio da je s Dabrom prijatelj.

Još je jedna objava na društvenim mrežama poljuljala je vjerodostojnost politike koju Domovinski pokret i Josip Dabro javno srčano zagovaraju. Naime, nekoliko dana nakon što je filijala Domovinskog pokreta iz Splitsko-dalmatinske županije objavila rat srpskim, kako tvrde, kolonizatorima i njihovim "narodnjacima" i pokrenula inicijativu za uvođenje novog predmeta u hrvatskim školama, kako bi se svi učenici "izliječili" od srpskih cajki, u političkim krugovima počela se dijeliti dvije godine stara videosnimka na kojoj glavni tajnik Domovinskog pokreta Dabro u društvu pjeva narodnjački hit "Nisam te se nagledao" srpskog pjevača Zorana Gajića, poznatog po huškačkim ratnim "pjesmama" s početka devedesetih.

16.01.2025., Zagreb - Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, sumarstva i ribarstva Josip Dabro dolazi u Nacionalnu i sveucilisnou knjiznicu na sjednicu Vlade RH.

Životopis ministra poljoprivrede, ako ga potražite u bespućima interneta, izgledao bi ovako; Josip Dabro rođen je 5. 1. 1983. u Beogradu. Osnovnu školu pohađao je u Otoku, a u Vinkovcima je završio srednju Tehničku školu Ruđer Bošković. Na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu 2012. godine završio je Stručni studij za izobrazbu trenera, studijski smjer Kondicijska priprema sportaša te postao Stručni prvostupnik trenerske struke. 2019. godine, na Univerzitetu u Travniku, nakon dvije godine studija na Edukacijskom fakultetu, smjer Opća kineziologija, stječe diplomu i stručno zvanje magistra kineziologije. Dugogodišnji je amaterski i profesionalni sportaš (kickboxing) i sportski trener. Predsjednik je Kickboxing kluba Otok te je bio član stožera hrvatske kickboxing reprezentacije, kao i Hrvatskog kickboxing saveza.

Od 2017. godine obnaša dužnost zamjenika župana Vukovarsko- srijemske županije. Od 2020. Upravitelj je zaklade Vrhbosanske nadbiskupije. Tijekom višegodišnjeg rada s ljudima, što kroz sportska natjecanja, politički i društveni rad te kroz posao zamjenika župana, stjecao je komunikacijske i organizacijske vještine te iskustva u vođenju različitih timova i projekata. Bio je član HDZ-a od 1999. do 2021. godine, kada napušta stranku zbog neslaganja s vizijom budućnosti stranke te neprihvaćanja novih ideja unutar stranačke organizacije. U veljači 2021. godine ističe svoju kandidaturu za župana Vukovarsko- srijemske županije, kao nezavisni kandidat uz potporu Domovinskog pokreta, stranke "Ivan Penava nezavisna lista", Zelene liste, HSS VSŽ te stranke DESNO. Živi s obitelji, suprugom i troje djece u Otoku.

Prema imovinskoj kartici posjeduje kuću s okućnicom na parceli od 1470 kvadratnih metara u Otoku, koju je procijenio na 100.000 eura. Nekretninu je stekao putem poticajne stanogradnje i nenamjenskog kredita. U svom voznom parku ima Passata starog četiri godine, vrijedan 17.000 eura, te dva motocikla: Kawasaki vrijedan 8.900 eura i Yamahu od 3.500 eura. Ministar Dabro ima oročenih 15.000 eura u banci, ali i kredit od 15.000 eura, koji otplaćuje mjesečnim ratama od 443 eura. Njegova plaća na novoj dužnosti iznosi 2.930 eura, dok njegova supruga, zaposlena u uredu ovlaštenog inženjera geodezije, zarađuje 828 eura mjesečno.

Prije političke karijere Dabro je bio zaposlenik Marija Radića - u njegovoj Filir bio asistent voditelja prodaje. U 'sustav' je ušao kao upravitelj Zaklade Vrhbosanske nadbiskupije, gdje je sada počasni član. Krenuo je kao stručni suradnik u županiji za poslove komunalnog gospodarstva, a - ostalo je povijest.