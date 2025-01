Mario Radić oglasio se o Josipu Dabri: 'Ja sam od njega takvih snimaka dobivao više komada'

Josip Dabro, potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, snimljen je kako ispaljuje više hitaca iz pištolja kroz otvoreni prozor automobila. Tvrdi kako je snimka nastala prije nekoliko godina, prije nego što je obnašao dužnost člana Vlade, te da je koristio manevarske metke. Također, kaže da iskreno žali "zbog tog čina koji je bio neodgovoran i duboko nepromišljen."

"Samo za mog brata Marija", izgovara Dabro na snimci, držeći pištolj u ruci, a potom se okreće te ispaljuje veći broj hitaca kroz prozor. Dok je Dabro pucao, automobilom je upravljala druga osoba. Dabro je, pojašnjavajući što stoji iza snimke, istaknuo: "Riječ je o snimci koju sam svojevremeno poslao samo jednom čovjeku, tadašnjem prijatelju i kolegi Mariju Radiću, pa je očito da se radi o još jednoj perfidnoj manipulaciji koju izvodi nakon poraza koji je doživio na unutarstranačkim izborima u Domovinskom pokretu."

Mario Radić, sada predsjednik stranke Domino, za Dnevnik Nove TV ističe: "Ja sam od njega takvih snimaka dobivao više komada. Ne znam kome je on sve slao te snimke, on je često znao pucati iz vatrenih oružja." Također, kaže da ne zna je li imao snimku: "Trebao bih pregledati telefon."

"Ne znam jesam li ja taj Mario kojeg spominje u videu. Ako jesam, to je prijetnja po meni, ali koliko ja znam on je imao konflikt i s Mariom Banožićem, zbog kojeg je izašao iz HDZ-a. Koliko ja vidim, to je auto Passat koji je on kupio prošle zime tako da to može biti jedino prošle godine, ljetno doba. Koje vrijeme ne znam", ustvrdio je Mario Radić.

VIDEO Josip Dabro puca iz pištolja