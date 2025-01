VIDEO Potpredsjednik Vlade Josip Dabro snimljen kako puca iz pištolja kroz prozor auta

Josip Dabro, potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, snimljen je kako ispaljuje više hitaca iz pištolja kroz otvoreni prozor automobila. Večernji list u posjedu je snimke na kojoj je Dabro odjeven u kratke traperice i kratku majicu. Trenutačno nije poznato kada je i gdje točno snimka nastala.

"Samo za mog brata Marija", izgovara Dabro, držeći pištolj u ruci, a potom se okreće te ispaljuje veći broj hitaca kroz prozor. Dok je Dabro pucao, automobilom je upravljala druga osoba. Ministar je potom počeo pjevati uz pjesmu koja je svirala u automobilu, a riječ je o pjesmi "Karanfil se na put sprema". Nekoliko trenutaka nakon što je Dabro prestao pucati, na snimci se vidi kako automobil prolazi pored kuća. Pištolj potom odlaže u pretinac u automobilu te govori: "Pozdrav brate Mario, laku noć".

S obzirom na to da Dabro nosi kratku odjeću, snimka je vjerojatno nastala u proljeće ili ljeto. Ako je pucnjava iz automobila snimljena prošle godine, u to vrijeme on je već bio ministar ili su u tijeku bili pregovori oko sastavljanja Vlade. Inače, Dabro je u Otoku poznat po pucanju, no kada puca, kaže da koristi manevarske metke.

Postoji mogućnost da, nakon objave snimke, policija provede istragu nad Dabrom. Pritom bi trebalo utvrditi hoće li se pucnjava tretirati kao prekršaj ili kazneno djelo. Večernji list kontaktirao je ministra Dabru, no on se trenutačno ne javlja. Također, zatražili smo reakcije od Vlade i Domovinskog pokreta, a koje ćemo objaviti kada ih dobijemo.