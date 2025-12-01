Naši Portali
UKRAJINA KAO MARIONETA

Kako je Rusija proširila laž o 'ratu Zapada do zadnjeg Ukrajinca'

Autor
Denis Romac
01.12.2025.
u 20:41

Iako je riječ o očitoj manipulaciji, tvrdnja o borbi “do zadnjeg Ukrajinca” postala je okosnica jednog od najuspješnijih kremaljskih propagandnih narativa

U prvoj reakciji na najnoviji mirovni plan za okončanje rata u Ukrajini ruski predsjednik Vladimir Putin nije samo ultimativno zatražio da Ukrajina preda teritorije Donbasa koje još kontrolira, tvrdeći da je njegovu vojsku “nemoguće zaustaviti”, nego je i ponovio već više puta izrečenu tezu o Zapadu koji u Ukrajini vodi rat “do posljednjeg Ukrajinca” – jednu od najvećih manipulacija kremaljske propagandne mašinerije u protekle četiri godine. U izjavi novinarima tijekom prošlotjednog posjeta Kirgistanu, Putin je kazao da “neki zahtijevaju da se Ukrajina nastavi boriti sve dok ne pogine i posljednji Ukrajinac”, dodavši da je Rusija na to “načelno spremna”.

Ključne riječi
Propaganda Putin Donbas Rusija Ukrajina

Komentara 54

Pogledaj Sve
VV
vila Velebita
21:07 01.12.2025.

ovaj ruska izjava potakne sve ruske trolove da se jave, smiješno za gledati

ZO
zoom
21:09 01.12.2025.

naravno da je to ruska izjava, tj.propaganda

VE
Večernji
20:46 01.12.2025.

proširila je preko svoje mreže trolova i "korisnik zapadnih idiota" (zatucani desničari koje je putin prevario da je veliki kršćanin koji brani tradiciju, a u rusiji je već 15% muslimana!!)

