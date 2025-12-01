Kako je Rusija proširila laž o 'ratu Zapada do zadnjeg Ukrajinca'

U prvoj reakciji na najnoviji mirovni plan za okončanje rata u Ukrajini ruski predsjednik Vladimir Putin nije samo ultimativno zatražio da Ukrajina preda teritorije Donbasa koje još kontrolira, tvrdeći da je njegovu vojsku “nemoguće zaustaviti”, nego je i ponovio već više puta izrečenu tezu o Zapadu koji u Ukrajini vodi rat “do posljednjeg Ukrajinca” – jednu od najvećih manipulacija kremaljske propagandne mašinerije u protekle četiri godine. U izjavi novinarima tijekom prošlotjednog posjeta Kirgistanu, Putin je kazao da “neki zahtijevaju da se Ukrajina nastavi boriti sve dok ne pogine i posljednji Ukrajinac”, dodavši da je Rusija na to “načelno spremna”.
ovaj ruska izjava potakne sve ruske trolove da se jave, smiješno za gledati