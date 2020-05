Plenković: Koga nema bez njega se može i mora. Želim Penavi svu sreću

Premijer Andrej Plenković nakon užeg kabineta Vlade komentirao je izlazak Ivana Penave i gradskih vijećnika iz HDZ-a.

"Objavljene su preporuke EK gdje je rečeno da se Hrvatska jako dobro obranila", kazao je Plenković nakon užeg kabineta Vlade. "Mogu reći da su one reflektirale aktivnosti Vlade",dodao je.

Plenković o izlasku Penave iz HDZ-a

"Nisam gledao presicu, primio sam na znanje to kao i vijećnika, to je njihov odabir. Angažman u stranci je dobrovoljan i svatko može birati. Ja mu zahvaljujem na doprinosu. Vjerujem da je i on zahvalio ovom i prošlom vodstvu što su mu pomogli da postane gradonačelnik. Činit ćemo i dalje sve za Vukovar. Penavi želim svu sreću", kazao je.

"Izbori su dogodine, lokalni, ne očekujem probleme. Koga nema bez njega se može i mora. Koliko shvaćam, on ide u Domovinski pokret, tamo su manje-više sve ljudi koji su ili bili u HDZ-u ili s HDZ-om na listama", dodao je.

Video: Penava objavio da napušta HDZ

Plenković: Na listi će biti novih imena

"Predsjednik je rekao datum izbora, to je odličan datum da se svi pripreme za izbore. Izlazimo na ove izbore s velikim uspjesima i jasnom vizijom za građane. 2. lipnja kreće onaj rok za predaju kandidatura. Imamo puno vremena da uz raspravu odaberemo ekipu koja će biti na listi", kazao je.

"Bit će sigurno novih imena, kao što ih je bilo i prije. HDZ nema dugova, nema neplaćenih računa", dodao je.

Škoro i ja nismo se vidjeli 20 godina

"Rekao sam da SDP ne može biti alternativa. Ja sam rekao činjenicu. Škoro je bio angažiran u kampanji Mate Granića. Ja sam bio angažiran kao volonter i proveli smo neko vrijeme u autobusu i nismo se vidjeli 20 godina. Ne znam sada od kuda te otrovne strelice", rekao je na novinarsko pitanje o Škori.

"Ne znam što je gospodinu Penavi, on ne zna što je stranačka demokracija. Ja ne plačem ni za kim. Nije on prvi koji je napustio HDZ. Nije Penava HDZ", kazao je.

"Razgovaramo s više aktera, i onih koji nisu u HDZ-u, dobrodošli su i mi smo za suradnju", dodao je Plenković na kraju.