'Kada bi broj oboljelih padao nekoliko dana, išli bi prema dodatnim olakšavanjima'

Bilo bi sjajno kad bi broj oboljelih padao nekoliko dana, onda bi vjerojatno išli prema nekim dodatnim olakšavanjima. Ali to je sve stvar koja se procjenjuje na dnevnoj bazi, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović gostujući u Dnevniku Nove TV.

Za ukidanje mjera kazao je kako je smanjenje broja zaraženih znak da smo na dobrom putu.

– S tim da, sve dok mi ne znamo kako se taj virus može zaustaviti ili proizvodnjom nekog lijeka ili cijepljenjem, sve do tada je moguće da on bukne i to eksponencijalno. Ukoliko se pojavi žarište koje se odmah ne ugasi, možemo očekivati veći rast broja zaraženih. Zato je važno da se ova situacija ne podcijeni, da je nitko ne podcijeni za sebe, svoju obitelj i za okolinu u kojoj radi – rekao je.

VIDEO Vodeći hrvatski znanstvenici predviđaju kad bi mogla završiti pandemija

Komentirao je i današnju izjavu kojom je poslao poruku o prvotravanjskim šalama.

– Šala može, ali ne o tome da se podvali o tome da je neka mjera ukinuta, da ljudi mogu izaći i šetati vani, to može biti opasno. Šala može, ali ne na temu koronavirusa – rekao je Božinović.