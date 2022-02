Juratović: Vjerujem da Rusija ima svoju granicu, a to je da ne ide u rat s NATO-om

Zastupnik u Bundestagu Josip Juratović gostovao je u specijalnoj emisiji Večernjeg TV-a 'Rat u Ukrajini' gdje je komentirao aktualne događaje vezane uz ruske invaziju Ukrajine.

Na pitanje da komentira prijedlog njemačke ljevice da bivša kancelarka Angela Merkel sudjeluje u pregovorima s ruskim predsjednikom jer njoj vjeruju obje strane, Juratović navodi: - Mislim da se više ne može vjerovati Putinu jer je on imao mogućnosti na različitim načinima i različitim dijalozima skrenuti cijeli proces koji je tu u toku, ali očigledno on to nije učinio. On si je zacrtao jedan plan koji je po njemu gotov. Logično, bilo bi mi drago kad bi to gospođi Merkel uspjelo, ali nisam baš uvjeren u to.

Na pitanje kako Merkel reagira na taj prijedlog, Juratović navodi kako ne zna jer s njom nije razgovarao.

- Logično mi je i koliko poznajem političku scenu i nju da će ona poduzeti sve. Mi smo u situaciji gdje je svaka snaga dobrodošla. Svaki utjecaj je dobrodošao da spriječi Putina da nastavi

Osvrnuo se i na moguće sankcije.

- Što se tiče sankcija, gospodin Scholtz je rekao da ništa nije tabu. Sve varijante će biti stavljene na stol kako bi se Putin spriječio. Njemačka će kao članica NATO-a i EU biti konstruktivna oko svega oko čega će se savez složiti. Činjenica je da mi želimo spriječiti rat. Sad se pokušava vršiti utjecaj na Putina. Mislim da ćemo dati sve da se Ukrajini pomogne. Ne mislim da će NATO krenuti u vojne akcije, ali ako će povrijediti granice neke naše članice da je taj otpor moguć - navodi Juratović.

Stava je da se Putinu nema više što ponudi i da se ne može narušavati suverenitet niti jedne zemlje, te da ga Rusija mora poštovati.

- Rusija je svjesna da upotreba nuklearnog oružja ne dolazi u obzir, jer upotreba nuklearnog oružja s bilo koje strane znači samouništenje. U onom momentu kad se krene upotrijebiti nuklearnog oružja da je to kraj svega. Uvjeren sam da Putin ne odlučuje sam. Njemu bi svašta moglo pasti na pamet, jer je on luda glava - politički gledano. Ipak vjerujem da Rusija i njihovo vodstvo imaju svoju granicu, a to je da ne idu u rat s NATO-om.

- Meni je žao Ukrajine i ne znam koliko je snažna da se sama odupre. Mislim da bi bilo dobro kad prođe ta invazija da dođe do dijaloga da se vidi što će se biti s teritorijem - navodi i dodaje da Rusija mora poštivati demokratsko načelo suvereniteta. ž

Smatra da će ekonomija platiti svoju cijenu, te da postoje principi koji se ne smiju povrijediti jer onda ništa više neće biti na zdravim temeljima.

Pratite OVDJE što se događa u Ukrajini.

VIDEO: Što agresija Rusije znači za Hrvatsku?