Jovanović: Ne postoji kazneno djelo obmanjivanja i zastrašivanja javnosti

Saborski zastupnik SDP-a Željko Jovanović ocijenio je danas, komentirajući tužbu ministra zdravstva Milana Kujundžića protiv njega, Ines Strenje Linić i Bože Petrova zbog njihovih istupa nakon smrti 22-godišnjeg Mattea Ružića, kako ne postoji kazneno djelo obmanjivanja i zastrašivanja javnosti, koje Kujundžić navodi kao razloge za tužbu, pa se to može smatrati zloupotrebom "kojom se želi baciti krimen na političke konkurente i ušutkati kritičare".

"Nadam se da je Kujundžić upoznat s ovim člankom Kaznenog zakona. Jer on je učinio upravo to - lažno je prijavio kazneno djelo. U nekim davnim 'mračnim' vremenima to je bila omiljena metoda bahatih političkih moćnika za ušutkavanje političkih neistomišljenika", navodi Jovanović.

"Kujundźićev mentalni sklop upravo tako funkcionira. Nesposobni ministar koji zloupotrebljava položaj i moć za obračun s oporbenim političarima. Plenkoviću što čekaš? Je li se tajnica vratila s godišnjeg odmora da pripremi papire za razrješenje Kujundžića? Jer za svakog oporbenog političara Kujundžić je dar s neba! Da ga nema trebalo bi ga izmisliti", ustvrdio je Jovanović.