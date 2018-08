Kujundžić: Ja se nikoga na ovom svijetu ne bojim

Nakon incidenta u Zaprešiću i iznenadne smrti Mattea Ružića mnogi su prozivali Kujundžića, ministra zdravstva, da podnese ostavku, no on se ne smatra odgovornim te je najavio da će tražiti 'doživotno oduzimanje liječničkih licenci Liniću, Jovanoviću i Petrovu' zbog njihovih istupa u medijima za vrijeme njegove krize.

Njegova odluka danas je i službena jer su njegove pravne službe pokrenule postupak da Jovanoviću, Strenji Liniću i Petrovu oduzme liječničku licencu.

"Mislim da je sve zakonito, to je prava procedura, a to moje službe rade, to rade pravnici", pojasnio je ministar postupak ističući da ne odlučuje on već inspekcije, prenosi N1.

"Oni su ugrozili hrvatske građane i turiste, unijeli su strah izjavama da sustav ne funkcionira", navodi ministar razloge zašto traži oduzimanje licenci.

Na pitanje smatra li se dobrim ministrom odgovorio je da o tome odlučuju birači, a o njegovoj mogućoj ostavci premijer: Premijer odlučuje o meni, a pojedinci što rade i kako rade su rekli o sebi, kazao je. Boji li se moguće ostavke neustrašivo je kazao: Ja se nikoga na ovom svijetu ne bojim.

Postavlja se pitanje kako se od navedenih političara liječnika pokreće postupak oduzimanja licenci, a kada se pojavio slučaj iz zagrebačkog KBC-a Dubrava kada je zaposlenica bolnice prijavila seksualno zlostavljanje ništa se nije poduzelo, ministar je odgovorio: Sustav uvijek reagira.

