Josipu Pleslić prestigao HDZ-ovac: Hoće li uspjeti ući u drugi krug?

U Kninu su izbori za gradonačelnika ušli u dramatičnu fazu kako pristižu rezultati. Josipa Pleslić , bivša gradonačelnica poznata pod imenom Josipa Rimac, sada se natječe kao nezavisna kandidatkinja, no prema trenutnim rezultatima – gubi utrku. Na početku večeri osvojila je 18,31 posto glasova i nalazila se na drugom mjestu, dok je aktualni gradonačelnik Marijo Ćaćić, također nezavisni kandidat, bio uvjerljivo prvi s 54,72 posto. No, ti su podaci dolazili dok je bilo prebrojano tek oko 34 posto biračkih mjesta.

Kako se broj glasova povećavao, situacija se preokrenula. Ćaćić je pao ispod 50 posto, čime je otvorena mogućnost za drugi krug, ali Pleslić je u međuvremenu pala na treće mjesto. Na drugo mjesto se probio HDZ-ov kandidat Robert Marić, što znači da bi upravo on mogao izazvati Ćaćića u drugom krugu.

Josipa Pleslić tijekom dana nije skrivala optimizam. U razgovoru za RTL izjavila je da iza nje stoji potpuno drukčija kampanja: “Bili smo među ljudima, jednostavni, a večeras očekujemo i takav rezultat – jednostavno u našu korist.” Istaknula je kako bi ulazak u drugi krug bio velik rezultat za nju i ljude na listi, uvjerena da bi u Gradskom vijeću mogli imati ključnu ulogu. “Knin zna da ga volim”, poručila je. “Sve ono što sam u deset godina činila kao gradonačelnica – imamo znanje, volju, energiju i znamo kako Knin učiniti još boljim mjestom za život.”

"U utakmicu smo ušli s ciljem da pobijedimo, ali s obzirom na to da to nije moja prva i jedina utakmica ja sam naučila i dobivati i gubiti. U tom porazu sam se naučila čestitati onome koji je bolji i ovo je jednostavno volja birača" kazala je. "Ja sam od onih koji poštivaju volju birača. Stoga je ovo njihova volja i moram čestitati pobjedniku izbora. Vjerujem da čak neće biti ni drugog kruga, da se sad ne varamo. Svaka čast, možda nekom drugom prigodom probamo još jednom, možda ne. To su utakmice, to su izbori." objasnila je Plesić.

"Poruku iščitavam da su ljudi zadovoljni s aktualnim gradonačelnikom bez obzira na možda nekakve komentare na terenu, da su birači odlučili dati potporu", rekla je pa dodala: "Ni drugi kandidati nisu značajno bolji, da imamo veliku razliku pa da je to sad utjecaj mojih pravosudnih predmeta. Mislim da je to bio nedostižan rezultat."

