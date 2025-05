VIDEO HDZ se priprema proglasiti pobjedu u ovim gradovima, Anušić: 'Čuli smo se s Plenkovićem...'

Nešto više od 3, 5 milijuna hrvatskih birača danas je odlučivalo o lokalnoj vlasti za iduće četiri godine

U stožeru HDZ-a u Gundulićevoj okupili su se brojni članovi i simpatizeri

Tijek događaja:

20:13 - U HDZ se pripremaju proglasiti pobjedu, vode u Šibeniku, Zadru, Sisku, a u Velikoj Gorici očekuje se također pobjeda u prvom krugu, doznajemo.

20:04 - "Rezultati su fantastični, zahvaljujem se svima. Kad dobijete ovoliki postotak u svom gradu, obuzme te sreća. Ovaj rezultat obvezuje. Mi smo kampanju vodili posljednje četiri godine, vodili smo ju afirmativno", rekao je Ivan Radić, javlja Nova TV.

20:01 - Prema izlaznim anketama, HDZ-ov Ivan Radić u prvom krugu izbora za gradonačelnika u Osijeku je osvojio 72,12 posto glasova, Tomislav Tomašević (Možemo i SDP) u Zagrebu je osvojio 49,59 posto glasova, dok u Rijeci vodi Iva Rinčić (Akcija mladih i partnerskih stranaka) s 39,85 posto, a Ivica Puljak u Splitu osvojio je 36,25 posto. U Zagrebu je aktualni gradonačelnik Tomislav Tomašević (Možemo i SDP) osvojio 49,59 posto glasova, a slijedi nezavisna kandidatkinja Marija Selak Raspudić s 14,91 posto te HDZ-ov Mislav Herman s 13,20 posto osvojenih glasova. Utrka za drugo mjesto, koje jamči ulazak u drugi krug, u Zagrebu je napeta jer su razlike između kandidata relativno male.

19:59 - "Čuli smo se s premijerom. Čestitao nam je i on je iskazao zadovoljstvo. Ovo se nikad nije dogodilo u povijesti. Nema razloga da nemamo podršku birača", izjavio je Ivan Anušić za Novu TV.

19:51 - Zamjenik predsjednika HDZ-a Tomo Medved drži da će HDZ biti pobjednik lokalnih izbora, kao i prije četiri godine, a komentirajući rezultate izlaznih anekta u četiri velika grada istaknuo je da su "Osijek dobili", a veseli ih jako dobar rezultat Tomislava Šute, HDZ-ovog kandidata za gradonačelnika Splita. U izjavi Hini nakon objave rezultata izlaznih anketa za četiri velika grada, Medved je u HDZ-ovom gradskom stožeru u Zagrebu po zatvaranju birališta u nedjelju, uz zahvalu biračima koji su izašli na izbore, rekao kako HDZ “očekuje ponovljeni rezultat od prije četiri godine". "Sigurno možemo konstatirati da ćemo u ovim izborima postići dobar rezultat, da će HDZ pokazati da je najjača strankaQ", smatra Medved. Vjerujem da ćemo, čim budu prvi preliminarni rezultati, imati priliku konstatirati da je HDZ pobjednik i ovih izbora, ustvrdio je. Tući ćemo se za grad Split, rekao je Medved, Osijek smo dobili, u Rijeci kandidat HDZ-a za gradonačelnika ima solidan rezultat (11,74 posto), a HDZ isto tako za Gradsko vijeće (pet mandata).

18.05.2025., Zagreb - U stozeru HDZ-a cekaju se rezultati Lokalnih izbora 2025. Photo: Patrik Macek/PIXSELL Foto: Patrik Macek/PIXSELL

“Kad govorimo o Zagrebu otvoreno je pitanje još, sačekat ćemo rezultate, kad govorimo o Splitu veseli nas da kandidat HDZ-a Tomislav Šuta ima jako dobar rezultat i ima ulaz u drugi krug, i tu ćemo imati ponovno priliku građanima Splita prezentirati program stranke”, prokomentirao je rezultate izlaznih anketa.

19:45 - "Možemo biti iznimno zadovoljni u HDZ-u. Rezultati za četiri velika grada bolji su nego što su bili prije četiri godine kada smo na lokalnim izborima imali povijesni rezultat. Moram čestitati Radiću u Osijeku na povijesnom rezultatu, to je njegov drugi uzastopni mandat. Od samostalnosti Hrvatske mi nismo imali gradonačelnika u Osijeku. Zadovoljni smo rezultatom Tomislava Šute u Splitu. Ulazi u drugom krugu, očekujem borbu u drugom krugu. Ako gledamo rezultate između Hermana i Selak Raspudić je mala razlika", kazao je Branko Bačić za Večernji.

19:27 - Zdravka Bušić kazala je da u HDZ-u nema razočarenja. "Obrađeno je vrlo malo, 30 posto, u nekima nema još ništa. Ja mislim da će naš Šime u Zadru biti prvi", kazala je Bušić za Večernji. "Što se tiče Osijeka pobjeđuje definitivno naš Ivan Radić. Što se tiče Splita, Šuta će biti iznenađenje. "Nadam se pozitivnim rezultatima", kazala je.

Što je s Zagrebom, pitala je novinarka Lana Kovačević. "Mučimo se sa Zagrebom, vidjet ćemo kod večer, neće biti neko razočarenje", dodala je. "To je sredina koja je lijevo orijentiran promatram ga i vidim kakav je", kazala je. Ali što se tiče lokalnih izbora mi ćemo to dobiti, dodala je.

19:17 - Prema izlaznim anketama agencije Ipsos Puls u četiri najveća grada prema broju glasova u izboru za gradonačelnika vode Tomislav Tomašević u Zagrebu, Ivica Puljak u Splitu, Iva Rinčić u Rijeci i Ivan Radić u Osijeku. U Zagrebu je aktualni gradonačelnik Tomislav Tomašević (Možemo i SDP) osvojio 49,59 posto glasova, a s 14,91 posto slijedi nezavisna kandidatkinja Marija Selak Raspudić. U Splitu u drugi krug vjerojatno idu gradonačelnik Ivica Puljak (Centar) s osvojenih 36,25 posto i HDZ-ov Tomislav Šuta s 29,38 posto.U Rijeci vodi Iva Rinčić (Akcija mladih i partnerskih stranaka) s osvojenih 39,85 posto i aktualni gradonačelnik Marko Filipović (nezavisni) s 19,89 posto. Aktualni gradonačelnik Osijeka Ivan Radić (HDZ) osvojio je 72,12 posto, a slijedi kandidat SDP-a Vjeran Marijašević sa 17,33 posto glasova.

18.05.2025., Zagreb - U stozeru HDZ-a cekaju se rezultati Lokalnih izbora 2025. Photo: Patrik Macek/PIXSELL Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Prema izlaznim anketama, najviše glasova u Splitu osvojila je stranka Centar, u Rijeci osvojila je Akcija mladih i partneri, a u Osijeku HDZ i partneri. Za Gradsko vijeće Splita prema izlaznim anketama najviše glasova, 32,32 posto, odnosno 11 mandata, osvojila je stranka Centar. Slijedi HDZ i partneri (28,57 posto) s 10 mandata te SDP i partneri (12,36 posto) s 4 mandata. Tu su i HGS koji je osvojio 4 mandata odnosno 11,51 posto glasova birača te Most i partneri 5,77 posto ili dva mandata. U Rijeci je Akcija mladih i partneri osvojila 11 mandata (35,07 posto), dok su SDP i partneri osvojili 7 mandata (22,23 posto). HDZ s partnerima osvojio je 5 mandata (14,78 posto). Kandidacijska lista grupe birača Marko Filipović osvojila je 3 mandata (11,08 posto), Možemo! također 3 mandata (9,52 posto) te Most i partneri 2 mandata (6,63 posto). U Osijeku je HDZ s partnerima osvojio 63,40 posto glasova birača ili 20 mandata u Gradskom vijeću. Na drugom mjestu je koalicija SDP-a i Možemo! sa 6 mandata (21,30 posto), a na trećem DOiMINO i partneri koji su osvojili jedan mandat ili 6,25 posto glasova birača.

19:07 - Kako javlja novinarka Večernjeg lista Lana Kovačević koja je u HDZ-ovom stožeru na meniju su plate s pršutom i sirom. Nema alkohola, a u ponudi su sokovi.

Foto: Lana Kovačević

19:01 - Okupljanje u stožeru HDZ-a počelo je već oko 18 sati. Stigao je i kandidat za gradonačelnika Zagreba Mislav Herman. Stigli su Davor Božinović, Branko Bačić...i brojni drugi HDZ-ovci.

19:00 - Zatvorena su birališta. U Zagrebu je Mislav Herman u utrci za gradonačelnika Zagreba osvojio 13,2% posto glasova birača. Tomislav Tomašević vodi s 49,59%, dok Marija Selak Raspudić ima 14,91%. Prema izlaznim anketama, zajednička lista Možemo! i SDP-a na izborima za zagrebačku Gradsku skupštinu osvojila je 47,29 posto glasova, što joj donosi 26 mjesta od mogućih 47 u Skupštini. Sljedeća je po osvojenim glasovima koalicija HDZ-a, DP-a, HSU-a i HSS-a s osvojenih 14,07 posto glasova i sedam mjesta u Skupštini. Treća je Nezavisna lista Marije Selak Raspudić s osvojenih 12,94 posto glasova, što bi značilo sedam gradskih zastupnika. Četvrta je Nezavisna lista Davora Bernardića - Servus Zagreb sa 7,9 posto glasova i četiri zastupnika. U Skupštinu ulazi još Nezavisna lista Tomislava Jonjića - Jedino Hrvatska s osvojenih 6,57 posto glasova i tri mandata.

Prve izborne rezultate DIP će objaviti u 21 sat, a ažurirati svakih 15 minuta, pa bi se iza 23 sata već mogla dobiti prilično jasna slika današnjih izbora. Ukupno je bilo otvoreno 6.600 mjesta na kojima su birači mogli odlučivati. Najviše biračkih mjesta bilo je otvoreno u Zagrebačkoj (642) i Splitsko-dalmatinskoj županiji (609) te u Gradu Zagrebu (605), a najmanje u Ličko-senjskoj (113) i Međimurskoj županiji (158).

Nešto više od 3, 5 milijuna hrvatskih birača danas je odlučivalo o lokalnoj vlasti za iduće četiri godine – vijećima i skupštinama općina, gradova i županija te načelnicima, gradonačelnicima i županima u ukupno 576 jedinica.

Oko 2, 5 posto, odnosno 115 tisuća birača manje nego prije četiri godine glasovalo je do nedjelje poslijepodne na izborima za lokalnu predstavničku i izvršnu vlast.

Do 16, 30 sati glasovalo je milijun i 96 tisuća birača od 3, 5 milijuna koliko ih je to imalo pravo, objavilo je Državno izborno povjerenstvo (DIP) u 17 sati. U postotcima to iznosi 33, 06 posto, što je za 2, 48 posto slabije u odnosu na lokalne izbore prije četiri godine kada ih je do istog vremena glasovalo 35,54 posto, odnosno nešto preko milijun i 200 tisuća. U Zagrebu je danas glasovalo 31, 25 posto birača, što je 2, 75 posto manje u odnosu na svibanj 2021. godine.

Od gradova, sjedišta županija, najbolji odaziv bilježi Gospić (42, 48 posto), najslabiji Osijek (24, 31posto). Visoki odaziv imaju i Sisak (39, 51 posto) i Pazin (36, 84 posto), a pri dnu ljestvice su Rijeka (25, 71 posto) te Slavonski Brod (26, 29 posto). U odnosu na prije četiri godine, u Rijeci se odazvalo 2, 5 posto manje birača, a u Splitu njih čak 5, 76 posto manje. Danas do 16, 30 sati u središtu Dalmacije glasovalo je 27, 91 posto birača, prije četiri godine 33, 67 posto.

Od županija, najbolji odaziv imaju Ličko-senjska (45, 10 posto), Krapinsko-zagorska (39, 07) i Dubrovačko-neretvanska (38, 68 posto). Najmanje birača odazvalo se u Osječko-baranjskoj (29, 88 posto), Međimurskoj (30, 16) te Primorsko-goranskoj županiji (30, 38 posto). Na ovogodišnji izborima je 147. 000 birača manje nego prije četiri godine.