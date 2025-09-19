Naši Portali
NE PRESTAJU IZNENAĐIVATI

Još nije ni počeo, a cijene već šokiraju: Evo za koliko će se na Oktoberfestu prodavati goveđi odrezak

19.09.2025.
Ovaj luksuzni komad mesa težak je 1200 grama i dovoljan je za pet osoba. Cijena? 410 eura

Ovogodišnji Oktoberfest obara rekorde i prije samog početka. Nakon što je objavljeno da će se nuditi odrezak koji košta 229 eura, stigla je još šokantnija vijest – u ponudi će biti i odrezak čija cijena doseže nevjerojatnih 410 eura, pišu njemački mediji.

Riječ je o specijalitetu koji se mora naručiti unaprijed kako bi bio spreman na vrijeme. Na meniju Käferovog Wiesn-Schänkea stoji opis: „Meso Stockyard nudi posebno bogato iskustvo okusa“, a odnosi se na Tomahawk Wagyu odrezak, japanske vrste goveda, piše Fenix magazin

Ovaj luksuzni komad mesa težak je 1200 grama i dovoljan je za pet osoba. Podijeljeno, cijena iznosi oko 82 eura po osobi, što je, kako kažu upućeni, iznos koji bi se lako potrošio i u kvalitetnom steakhouseu. Poslužuje se uz bearneški umak, pire od pastrnjaka, špinat i maslac od estragona.

Stručnjaci ističu da luksuz nije neuobičajen na Oktoberfestu. Wagyu govedina je izuzetno cijenjena, a sama priprema zahtjevna – peče se na roštilju do unutarnje temperature od 56 °C, što traži vrijeme i pažnju. „Ovakav odrezak izgleda impresivno i savršen je način da domaćini impresioniraju međunarodne goste. Luksuz je ovdje uobičajen – primjerice, mogu se kupiti i boce šampanjca za 3.000 eura.“ Prema meniju, meso potječe od stoke uzgojene bez hormona rasta, antibiotika i genetski modificirane hrane, a najvažnije – u posebnom okruženju bez stresa. 
