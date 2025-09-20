Još jedna misteriozna smrt u Rusiji: Direktor nađen mrtav, uz njega puška i oproštajna poruka

Tijelo 50-godišnjeg Aleksandra Tjunina, generalnog direktora NPK Himprominžiniringa, pronađeno je u predgrađu Moskve pored njegova automobila, na cesti uz šumu. Uz njega su bili lovačka puška i rukom pisana poruka. Prema navodima The Moscow Timesa, u poruci je Tjunin napisao da je nakon pet godina borbe s depresijom, koja je, kako je tvrdio, svake godine postajala sve teža, odlučio okončati život. Ipak, dok ruska državna agencija TASS slučaj naziva samoubojstvom, njegova smrt ulazi u niz sumnjivih i nerazjašnjenih smrti visokopozicioniranih ruskih menadžera u energetskom, nuklearnom i industrijskom sektoru od početka invazije na Ukrajinu, piše United24 Media.

Tjunin je od travnja 2016. vodio Himprominžiniring, nadgledajući proizvodnju ugljičnih kompozita za zrakoplovstvo, energetiku i industriju. Tvrtka je kasnije pripojena Rosatomovoj podružnici Umatex, koja je u veljači 2023. dospjela pod američke sankcije. On je već 20. ruski menadžer koji je od početka rata umro pod misterioznim okolnostima. Samo u rujnu u Kalinjingradskoj regiji pronađeno je obezglavljeno tijelo Alekseja Sinicina, direktora tvrtke K-Potash Service. U kolovozu su preminuli Dmitrij Osipov, predsjednik Uralkalija, te Mihail Kenin, osnivač građevinske tvrtke Samolet. Početkom srpnja poginuo je i Andrej Badalov, potpredsjednik državnog energetskog diva Transnjefta, kada je navodno pao s prozora svoje kuće u elitnom predgrađu Rubljovka.