FOTO Znate li što je Debeli četvrtak? Danas je dan kada Poljaci pojedu 88 milijuna krafni!

U Poljskoj je danas na snazi nepisano pravilo: sve dijete se zaboravljaju, a brojanje kalorija postaje gotovo pa svetogrđe. Naime, obilježava se Debeli četvrtak, ili na poljskom Tłusty Czwartek, dan koji označava početak posljednjeg tjedna prije korizmenog posta. Riječ je o nacionalnom fenomenu tijekom kojeg se, prema procjenama, pojede nevjerojatnih 88 milijuna krafni, što u prosjeku iznosi više od dvije po stanovniku. Od ranog jutra ispred najpoznatijih slastičarnica i pekara u Varšavi, Krakovu i drugim gradovima stvaraju se dugački redovi, a Poljaci strpljivo čekaju kako bi kupili svoju dozu sreće u obliku prženog tijesta. To je dan kada cijela nacija kolektivno uživa u slatkom obilju, a miris svježe pečenih slastica širi se ulicama, stvarajući jedinstvenu atmosferu iščekivanja i zadovoljstva. Poslodavci često kupuju krafne za svoje zaposlenike, obitelji se okupljaju, a jedina briga je hoće li krafni biti dovoljno za sve.

Foto: REUTERS

Iako izgledom podsjećaju na krafne kakve poznajemo, poljski pączki (množina od pączek) posebna su priča. Riječ je o kuglama od bogatog dizanog tijesta s jajima, maslacem, šećerom i mlijekom, koje se prže u dubokom ulju. Tajna njihove lakoće i prozračnosti, kako tvrde majstori slastičari, leži u maloj količini čistog alkohola koji se dodaje u tijesto. On tijekom prženja isparava i sprječava upijanje previše masnoće, zbog čega pączek ostaje lagan iznutra, s prepoznatljivim svijetlim prstenom oko sredine. Tradicionalno se pune džemom od latica ruže ili šljiva, a danas su popularne i moderne varijante s kremom od pistacija, slanom karamelom, čokoladom ili vanilijom. Savršen pączek, težak između 55 i 70 grama, sadrži i do četiristo kalorija, no na Debeli četvrtak nitko ne mari za to. Osim krafni, nezaobilazna slastica su i faworki, poznatiji kao "anđeoska krila", hrskave trake prženog tijesta posute šećerom u prahu.

Foto: REUTERS

Korijeni ovog običaja sežu duboko u srednji vijek, kada je Debeli četvrtak bio prilika da se prije početka strogog četrdesetodnevnog posta iskoriste sve zalihe namirnica čija je konzumacija bila zabranjena, poput masti, šećera, jaja i voća. Zanimljivo je da su prvi pączki zapravo bili slani i punjeni slaninom ili svinjskom masti. Tek u 16. stoljeću, pod utjecajem francuske kuhinje, receptura se promijenila i krafne su postale slatke delicije kakve poznajemo danas. S vremenom se razvilo i popularno praznovjerje koje kaže da će onaj tko na Debeli četvrtak ne pojede barem jedan pączek imati lošu sreću i "praznu staju" tijekom cijele godine. To vjerovanje, bilo shvaćeno ozbiljno ili kao simpatičan izgovor za hedonizam, dodatno potiče masovnu konzumaciju i osigurava da se tradicija s entuzijazmom nastavlja.

Foto: REUTERS

Ovaj dan predstavlja i ogroman ekonomski poticaj za pekarsku industriju, koja tada ostvaruje jedan od svojih prodajnih vrhunaca u godini. Međutim, posljednjih godina slavlje nije imuno na ekonomske trendove. Zbog rasta inflacije i cijena sirovina, posebice šećera, jaja i brašna, cijene krafni su osjetno porasle. Dok su se u diskontnim supermarketima mogle naći i za manje od jednog eura, cijene u obrtničkim pekarnicama penjale su se i na više od dva eura po komadu za kreativnije i bogatije verzije. Unatoč višim cijenama, čini se da Poljaci nisu spremni odreći se svoje omiljene tradicije, dokazujući da je užitak koji pruža savršeni pączek na Debeli četvrtak jednostavno neprocjenjiv.

Foto: REUTERS

Iako je najpoznatiji u Poljskoj, običaj prejedanja prije korizme postoji i u drugim kulturama. Sličan je britanskom Danu palačinki (Shrove Tuesday) ili francuskom Mardi Gras (Masni utorak), a i u Hrvatskoj imamo slične pokladne običaje. Tradicija Debelog četvrtka živi i daleko izvan granica Poljske, zahvaljujući brojnoj poljskoj dijaspori. U Sjedinjenim Američkim Državama, posebno u gradovima poput Chicaga i Detroita, poljske zajednice slave takozvani "Pączki Day". Zanimljivo je da se on tamo najčešće obilježava na Masni utorak, a ne na četvrtak, spajajući se tako s tradicijama drugih useljeničkih zajednica. Imena za ovu slasticu razlikuju se i regionalno unutar Poljske, pa se tako u Šleskoj nazivaju kreple, a u Kašubiji pùrcle. Bez obzira na ime ili dan slavlja, suština ostaje ista: slavlje zajedništva i uživanja u hrani prije razdoblja odricanja.