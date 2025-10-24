Još jedna akcija USKOK-a: U tijeku su uhićenja na području Zagrebačke županije

USKOK je izvijestio kako su u tijeku uhićenja na području Zagrebačke županije. Kako pojašnjava, uhićenja se provode u odnosu na dvije osobe za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela.
USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost, izvijestio je USKOK. Prema neslužbenim informacijama, akcija se odnosi na komunalne redare iz Svetog Ivana Zeline.Lučić je revolver bacio u rijeku nakon napada: Sakrio se u prtljažnik, uhićen i pomagač
komunalni redari? a kakvu su oni korupciju mogli počiniti kad su na dnu hranidbenog lanca?! usput, taj posao skoro nitko ni ne želi raditi zbog velikih odgovornosti i neugodnosti, a malih plaća! Omogućite zakonom znatno veće plaće i visoku stručnuu spremu pa ćete dobiti kvalitetne ljude koji neće niti pomislit uzeti nešto sa strane