DVIJE OSOBE

Još jedna akcija USKOK-a: U tijeku su uhićenja na području Zagrebačke županije

24.10.2025.
u 12:26

Prema neslužbenim informacijama, akcija se odnosi na komunalne redare iz Svetog Ivana Zeline

USKOK je izvijestio kako su u tijeku uhićenja na području Zagrebačke županije. Kako pojašnjava, uhićenja se provode u odnosu na dvije osobe za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost, izvijestio je USKOK. Prema neslužbenim informacijama, akcija se odnosi na komunalne redare iz Svetog Ivana Zeline.
Lučić je revolver bacio u rijeku nakon napada: Sakrio se u prtljažnik, uhićen i pomagač
ZU
zubovad
12:33 24.10.2025.

komunalni redari? a kakvu su oni korupciju mogli počiniti kad su na dnu hranidbenog lanca?! usput, taj posao skoro nitko ni ne želi raditi zbog velikih odgovornosti i neugodnosti, a malih plaća! Omogućite zakonom znatno veće plaće i visoku stručnuu spremu pa ćete dobiti kvalitetne ljude koji neće niti pomislit uzeti nešto sa strane

NK
Najam krova
12:42 24.10.2025.

Bakice i kumice na placu su na redu drugi tjedan. Glavno da je Turudić svaki dan na naslovnicama.

TO
tomislav10
12:41 24.10.2025.

Dajte nas nemojte ...još bu i čistačice uhićivali ...

