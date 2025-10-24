Još jedna akcija USKOK-a: U tijeku su uhićenja na području Zagrebačke županije

USKOK je izvijestio kako su u tijeku uhićenja na području Zagrebačke županije. Kako pojašnjava, uhićenja se provode u odnosu na dvije osobe za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost, izvijestio je USKOK. Prema neslužbenim informacijama, akcija se odnosi na komunalne redare iz Svetog Ivana Zeline.