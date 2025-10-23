Naši Portali
IZ MINUTE U MINUTU

USKOK ponovo u akciji, traju uhićenja, pao poznati poduzetnik, doznajemo i zbog čega

23.10.2025.
USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost

* U Osijeku i Zagrebu jutros uhićenja
* USKOK sumnja na 'koruptivna kaznena djela'

9:30 Neslužbeno doznajemo da je osječki poduzetnik Željko Boris Huber preko odvjetnika Ante Glamuzine dao mito kako bi mu EOX Matrix odobrio zajam

8:58 Kako neslužbeno doznajemo, jedna osoba je davala mito za odobrenje zajma. Također neslužbeno, jedan od osumnjičenih je poznati osječki poduzetnik,  Željko Boris Huber.

8:48 "Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi PNUSKOK. Navedene radnje provode se na području Zagreba i Osijeka u odnosu na dvije osobe za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost", javlja jutros USKOK.

FL
Fluxw0rm
08:53 23.10.2025.

Turudić udara, ne staje! Samo udri!

DX
Dx
09:08 23.10.2025.

Uhite onoga koji je bio prisiljen davati mitologiju , a iznuđivači i dalje "delaju" . Treba rješavati uzroke , pa posljedica ne bi bilo.

IM
Imo
09:27 23.10.2025.

Kakve su to više atraktivne vijesti.USKOK radi svoj posao kao i sve ostale institucije.Pa kako bi izgledalo da svaki dan čitamo što tko radi

