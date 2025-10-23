USKOK ponovo u akciji, traju uhićenja, pao poznati poduzetnik, doznajemo i zbog čega

* U Osijeku i Zagrebu jutros uhićenja

* USKOK sumnja na 'koruptivna kaznena djela'

9:30 Neslužbeno doznajemo da je osječki poduzetnik Željko Boris Huber preko odvjetnika Ante Glamuzine dao mito kako bi mu EOX Matrix odobrio zajam

8:58 Kako neslužbeno doznajemo, jedna osoba je davala mito za odobrenje zajma. Također neslužbeno, jedan od osumnjičenih je poznati osječki poduzetnik, Željko Boris Huber.

8:48 "Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi PNUSKOK. Navedene radnje provode se na području Zagreba i Osijeka u odnosu na dvije osobe za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost", javlja jutros USKOK.