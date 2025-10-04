Još jedan život izgubljen na hrvatskim cestama: U sudaru automobila i autobusa poginula vozačica

U prometnoj nesreći u petak navečer na otoku Krku smrtno je stradala vozačica osobnog automobila, izvijestila je Policijska uprava primorsko-goranska. Nesreća se dogodila oko 20,40 sati na predjelu Treskavac, na cesti za Bašku.

Kako javlja policija, sudarili su se osobno vozilo i autobus, a vozačica osobnog automobila umrla je na mjestu nesreće. Promet tom cestom bio je u prekidu do okončanja očevida.