Još jedan život izgubljen na hrvatskim cestama: U sudaru automobila i autobusa poginula vozačica

U prometnoj nesreći u petak navečer na otoku Krku smrtno je stradala vozačica osobnog automobila, izvijestila je Policijska uprava primorsko-goranska. Nesreća se dogodila oko 20,40 sati na predjelu Treskavac, na cesti za Bašku.
Kako javlja policija, sudarili su se osobno vozilo i autobus, a vozačica osobnog automobila umrla je na mjestu nesreće. Promet tom cestom bio je u prekidu do okončanja očevida.Četvero poginulih kod Senja su iz Malte, oglasilo se malteško ministarstvo
UPIJA ZRAKE SUNCA
FOTO 'To je žena!': Žanamari pokazala guzu u minijaturnom bikiniju i zapalila internet
Video sadržaj
Stravična nesreća kod Senja
FOTO/VIDEO Ovo je Range Rover u kojem su poginule četiri osobe: Iz mora izvukli automobil
3
Svaki put novi izgled
FOTO Kako se Zavadlav mijenjao kroz godine: Razvio je stil odijevanja, govorio na raznim jezicima
Jesenski hitovi