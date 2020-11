Joe Biden za jedne 'dokazani prijatelj', za druge 'srbomrzac'

Sarajlije su na ulicama proslavile pobjedu Joea Bidena na predsjedničkim izborima. Snimke kolone vozila okićenih bosansko-hercegovačkim i zastavama Sjedinjenih Američkih Država i slike sarajevske Vijećnice u američkim nacionalnim bojama prenijeli su i američki mediji.

Bošnjački i hrvatski čelnici čestitali su Bidenu izbornu pobjedu i prije nego što se novoizabrani američki predsjednik obratio pristalicama u svom rodnom Wilmingtonu. Čelnik bosanskohercegovačkih Hrvata Dragan Čović je u Bidenu prepoznao "velikog prijatelja hrvatskog naroda i BiH". "Nadam se daljnjem jačanju naših odnosa i zajedničkoj izgradnji snažne, demokratske i europske BiH, kazao je Čović, piše Deutsche Welle.

"Uvjeren sam da će mnogo puta dokazano prijateljstvo SAD-a i BiH biti dodatno osnaženo i unaprijeđeno Vašim izborom. Vi ste dokazani prijatelj BiH i to ste potvrdili u razdoblju kada ste kao senator snažno bili na strani BiH dok je na nju vršena agresija, kao i u vrijeme kada ste vršili funkciju potpredsjednika SAD-a", poručio je predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik Džaferović.

Kako čestitati "srbomrscu"?

Čestitka člana Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda Milorada Dodika je izostala. On je podržavao Donalda Trumpa i pozivao Srbe u SAD-u da glasaju za republikanskog kandidata, dok je za Bidena kazao da je "običan srbomrzac".

"Neće valjda Srbi glasati za Bidena koji je običan srbomrzac i okuplja oko sebe one koji će, ako dođu na vlast, sigurno sve usmjeriti protiv naše zajednice u BiH", govorio je Dodik, ali je nakon Bidenove pobjede prestao komentirati američke izbore.

Što se tiče Banjaluke i još nekih dijelova RS-a, primjetno je blago razočarenje zbog pobjede Bidena, ali i pritajena nada da će se nešto promijeniti i Trump ipak nekako naknadno isplivati na površinu, kaže banjalučki sociolog Ivan Šijaković. "To je vezano za zabludu koja je raširena u Republici Srpskoj da je Trump naklonjen Srbima, a da će Biden zauzeti oštriji stav prema interesima i ponašanju Srba. Naravno, razočaranje u RS-u zbog pobjede Bidena povećava se zbog reakcije i oduševljenja građana i političara u Sarajevu", kaže Šijaković.

Bidenov tim za uspješnu BiH

U planu za Bosnu i Hercegovinu (BiH) objavljenom krajem listopada, Joe Biden je istakao da će se BiH i Balkanom baviti zajedno s Europljanima i da će NATO i Europska unija (EU) biti njegove poluge za djelovanje u ovom dijelu svijeta, kaže za DW osnivač i vlasnik portala politicki.ba Sead Numanović. "Albanija, Kosovo i BiH su jedine države zapadnog Balkana za koje je Bidenov tim napravio nekakav plan. To je prilika za BiH, ali ne znam postoji li bosanskohercegovački tim i plan za Bidena, za SAD? Mislim da takav bosanskohercegovački tim ne postoji, što je opasan nastavak sarajevske politike posljednjih 15 godina. To je politika čekanja da nam netko drugi rješava probleme, a da mi ne činimo ništa", kaže Numanović.

Joe Biden jeste prijatelj BiH, ali ako se BiH nada njegovoj podršci, onda mora "zasukati rukave" i raditi. "Za početak, treba postupiti u skladu s 14 direktiva Europske komisije koje je BiH prihvatila kao prioritete", zaključuje vlasnik portala politicki.ba.

I visoki predstavnik za BiH Valentin Inzko uvjeren je da je Joe Biden "istinski prijatelj BiH" i da će, zajedno s europskim partnerima, "okrenuti novi list" u ovom dijelu Europe. U razgovoru za Face TV Inzko je kazao kako će Biden formirati tim za BiH čija će zadaća biti da, "nakon zaustavljanja rata Dejtonskim sporazumom, sada zajedno s EU-om od BiH stvore uspješnu priču".

Za to će, prema Inzkovim riječima, biti zaduženi visokorangirani članovi Bidenove administracije. "Kao što je Trump zadužio Richarda Grenella za odnose Beograda i Prištine, tako će netko iz Bidenove administracije dobiti zadatak da se brine o BiH", rekao je Inzko.

Biden će više naginjati Kosovu nego Srbiji?

Beograd je zaigrao na pogrešnu kartu i ne samo javno podržao Trumpa, nego i pozvao Srbe u Americi da glasaju za njega, podsjeća predsjednik Centra za regionalizam Aleksandar Popov. "Sam Biden u postizbornoj drami oko priznavanja rezultata izbora to sigurno nije registrirao, ali njegovi suradnici sigurno jesu. Biden će još dugo imati drugih unutrašnjih i vanjskih problema prije nego se stigne baviti i ovim prostorima. No za očekivati je da će on ipak više naginjati Kosovu nego Srbiji, jer tamo važi narativ o žrtvi koju treba podržati, čemu smo i mi sami mnogo doprinijeli", podsjeća Popov.

On, međutim, misli da bi za Ameriku bilo važnije da se posveti BiH i Daytonskom sporazumu koji je izrodio "frankeštajnsku državu" koja kao takva ne može normalno funkcionirati.

"Biden bi, zajedno s europskim partnerima, morao energično pristupiti konsolidaciji BiH, jer u ovim turbulentnim vremenima svijetu ne treba još jedan tinjajući plamen koji bi mogao zapaliti ne samo regiju nego i Europu", upozorava Popov.

Olakšanje u Hrvatskoj

Zagrebački politolog Davor Gjenero vjeruje da Hrvatska ima razloga za "olakšanje", jer je tradicionalno imala bolje odnose s demokratskim, nego s republikanskim administracijama. Podsjeća da Hrvatska i SAD trebaju riješiti pitanja viza i dvostrukog oporezivanja, pri čemu ne treba zanemariti ni sigurnosne aspekte.

U Zagrebu se, kaže Gjenero, procjenjivalo i da bi novi Trumpov mandat značio izlazak SAD-a iz NATO-a, čime bi se ozbiljno narušio model kolektivne sigurnosti. To Hrvatskoj nije odgovaralo. "Hrvatska je među onim državama koje su slijedile europsku i NATO politiku odnosa prema Rusiji, jer joj od širenja Euroazijskog savezništva i povezivanja Ruskog sa Srpskim svijetom prijeti dugoročna opasnost. Politika Donalda Trumpa nije bila niti brana suvereniteta BiH, a eventualni potresi u BiH vitalno bi ugrozili Hrvatsku", kaže Gjenero.

U Hrvatskoj se mnogi nadaju da će se Bidenova Amerika vratiti na Balkan i ponovo uspostaviti ravnotežu o kojoj se Trumpova administracija nije brinula, a koju je u međuvremenu "Vučićeva Srbija ozbiljno narušila", ističe zagrebački politolog.

"Hrvatski lideri, uključujući premijera i predsjednika, nude se Bidenu kao balkanski saveznici. Prihvati li Amerika hrvatsku savezničku ponudu, ovoga puta to prema njoj neće izazvati nepovjerenje ili podozrenje Bruxellesa. Upravo suprotno", kaže Gjenero.