Joe Biden se obratio javnosti i poručio: Nitko neće ukrasti našu demokraciju

Predsjendnički kandidat Joe Biden se obratio javnosti iz Centra Chase.

- Hvala vam što ste glasovali. Nikad toliko ljudi nije izašlo na izbore, usprkos pandemiji. Moć ne može biti uzeta od ljudi. Oni su ti koji odlučuju tko će biti predsjednik države. Očito je da pobjeđujemo u dovoljno saveznih država - kazao je i naveo kako neće u ovom trenutku proglasiti pobjedu, no i da vjeruje da će pobijediti.

Istaknuo je kako on i Harris će osvojiti više glasova nego itko prije u povijesti.

- Ponosan sam na nas. Samo tri kampanje su svrgnule predsjednika u mandatu, ako Bog da, mi ćemo biti četvrta i to je veliko postignuće. Nadam se da ćemo nakon izbora smiriti retoriku. Znam da to neće biti lako. Nisam naivan. Znam da smo podijeljeni u toliko toga, ali mi nismo neprijatelji. Nas kao Amerikance više spaja nego razdvaja.

Tune in as I address the nation on the state of the race. https://t.co/00QtuYAiI7