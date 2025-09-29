Naši Portali
NOVA IZVJEŠĆA

Jezivi detalji o mučnoj torturi koju provode Rusi? Zovu je 'poziv Putinu': 'Ovo je rašireno i sustavno'

Ukrajina
Foto: Reuters/PIXSELL
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
29.09.2025.
u 12:39

Dr. Alice Jill Edwards, posebna izvjestiteljica UN-a za mučenje, izjavila je da razmjeri nehumanog postupanja prema pritvorenicima "nadilaze sve granice".

Novo izvješće koje će biti predstavljeno Vijeću UN-a za ljudska prava otkriva jezive detalje o metodama mučenja koje ruske snage navodno koriste protiv ukrajinskih zarobljenika i civila. Prema izvješću, poljski vojni telefon iz sovjetskog doba TA-57,  koristi se za nanošenje elektrošokova na osjetljive dijelove tijela, uključujući genitalije, stopala, uši i prste. Ova tehnika, nazvana "poziv Putinu"  unutar ruske vojske, može generirati električne udare do 80 volti, izazivajući nepodnošljivu bol žrtvama. Dr. Alice Jill Edwards, posebna izvjestiteljica UN-a za mučenje, izjavila je da razmjeri nehumanog postupanja prema pritvorenicima "nadilaze sve granice". U ekskluzivnom razgovoru za The Telegraph, dr. Edwards je istaknula da su žrtve seksualnog nasilja i mučenja uključivale muškarce, žene i djecu, a zlostavljanja uključuju grupna silovanja, udarce po genitalijama, spaljivanje bradavica, ubode u genitalno područje i prijetnje kastracijom. "Ovo nije samo ponašanje pojedinaca, ovo je rašireno i sustavno, što predstavlja ratne zločine i zločine protiv čovječanstva", rekla je. Izvješće se temelji na deset odabranih slučajeva iz tri ukrajinske regije, uključujući Herson. Jedan od zabilježenih slučajeva uključuje 50-godišnjeg muškarca iz Hersona koji je 2023. i 2024. godine bio podvrgnut elektrošokovima, premlaćivanjima, sodomizaciji puškom i lažnom pogubljenju. Drugi slučaj opisuje ženu iz Hersona kojoj je, zajedno s njezinom kćeri, prijećeno silovanjem, dok je muškarac iz iste regije bio izložen waterboardingu, tehnici koja simulira utapanje. Ukrajinsko ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da je od početka ruske invazije u veljači 2022. pokrenuto 127 kaznenih postupaka zbog seksualnog nasilja nad najmanje 205 osoba. U lipnju 2025. ured glavnog državnog odvjetnika Ukrajine zabilježio je 363 slučaja seksualnog nasilja, uključujući 19 nad djecom, s prijetnjama silovanjem i prisiljavanjem na gledanje zlostavljanja članova obitelji, piše Telegraph.

Edwards je naglasila da nema dokaza o direktivama iz Kremlja za zaustavljanje mučenja, optužujući ruskog predsjednika Vladimira Putina i ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova za odgovornost za ove politike. "Mučenje je dio ruske ratne taktike i politike", izjavila je, dodajući da se često koristi kao sredstvo ucjene za dobivanje informacija ili prisiljavanje na lažna priznanja.

Izvješće također ukazuje na to da su civili često pritvarani zbog izmišljenih veza s ukrajinskom vojskom ili zbog nedostatka ruske putovnice, a ispitivanja su se često fokusirala na financije žrtava. Dr. Edwards naglašava važnost dokumentiranja ovih zločina za buduća suđenja i odštetu žrtvama. "Pravda uvijek dolazi, možda kasno, ali dolazi", rekla je. Osim toga, dr. Edwards istražuje i navode o mučenju od strane ukrajinskih snaga, ističući da svi počinitelji moraju biti privedeni pravdi. Pozvala je međunarodnu zajednicu da se vrati temeljnim principima Povelje UN-a i Opće deklaracije o ljudskim pravima, naglašavajući da zabrana mučenja predstavlja sveto načelo dostojanstvenog postupanja prema svakom čovjeku. Ruska invazija na Ukrajinu, prema njezinim riječima, pokazuje "najgore od čovječanstva", a njezin rad ima za cilj zadržati fokus na ovim kršenjima i vršiti pritisak na Rusiju da ih zaustavi, navodi Telegraph.

Ključne riječi
mučenje rat u Ukrajini Rusija

