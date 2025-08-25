Navijač je Arsenala koji ne posjeduje automobil, već se svagdje vozi biciklom, uglađeni i mirni vegetarijanac koji obožava raditi džemove. Govori španjolski i čita latinoameričke romane te govori: "Ne trošim puno novca, živim normalan život." No taj britanski političar, ljevičar staroga kova, Jeremy Corbyn prije osam godina zamalo je posao premijer svoje zemlje kada su na izborima laburisti s njime na čelu osvojili čak 40% glasova, no na kraju su konzervativci dobili još više, i premijerka je ostala Theresa May. Te 2017. Corbyna su snimili i na odmoru u Dubrovniku kako se lagodno šeće i razgledava u kratkim hlačama, s ruksakom na leđima. Na osobnoj razini činio se svima uvijek normalan, no neki su ostali sumnjičavi prema njegovoj politici te su ga diskvalificirali kao – "komunjaru".
U karijeri su ga pratile kontroverze, a sada osniva novu stranku koja se žestoko bori za dvije stvari
Corbyn, kojem se već godinama spočitava suradnja s antisemitima, osniva novu ljevičarsku stranku i obećava pokretanje istrage o "sudjelovanju britanske vlade u genocidu u Gazi"
Komentara 3
Da pogodim jednu od te dvije stvari bez čitanja, Englez ljevičar bori se za Palestinu. Ne za Englesku koju se uništava, ne za Englesku već za Palestinu. Jer je blijedoliki ljevičar, a njima srce krvari samo za druge i drugačije koji ih mrze dok oni mrze svoj narod i svoju rasu. To su ljevičari. Drugo me ne zanima. Ako mrziš svoje, a voliš tuđe - nisi normalan.
Ljevičar staroga kova tovariš kodnog imena COB
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Nisu ga pratile nikakve kontraverze, nego je zidovski zionisticki lobby potrošio desetine milijuna funti da ga se ukloni sa političke scene. Nadam se da ce se vratiti with the vengeance