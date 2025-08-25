U karijeri su ga pratile kontroverze, a sada osniva novu stranku koja se žestoko bori za dvije stvari

Navijač je Arsenala koji ne posjeduje automobil, već se svagdje vozi biciklom, uglađeni i mirni vegetarijanac koji obožava raditi džemove. Govori španjolski i čita latinoameričke romane te govori: "Ne trošim puno novca, živim normalan život." No taj britanski političar, ljevičar staroga kova, Jeremy Corbyn prije osam godina zamalo je posao premijer svoje zemlje kada su na izborima laburisti s njime na čelu osvojili čak 40% glasova, no na kraju su konzervativci dobili još više, i premijerka je ostala Theresa May. Te 2017. Corbyna su snimili i na odmoru u Dubrovniku kako se lagodno šeće i razgledava u kratkim hlačama, s ruksakom na leđima. Na osobnoj razini činio se svima uvijek normalan, no neki su ostali sumnjičavi prema njegovoj politici te su ga diskvalificirali kao – "komunjaru".