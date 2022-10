Jedna osoba mrtva i dvije nestale u poplavama na Kreti

Nakon velikih poplava u regiji Heraklion na grčkoj Kreti jedan je muškarac pronađen mrtav, a dvije se osobe vode kao nestale, objavili su u subotu vatrogasci.

Pedesetgodišnjak je ostao zarobljen u svome automobilu usred poplava nastalih zbog obilne kiše koja je pogodila taj južni grčki otok. Kako javljaju vatrogasci lakše je ozlijeđena i žena koja je također ostala zarobljena u automobilu.

Dodaju da im predstoji spašavanje još najmanje devet osoba koje su ostale zaglavljene u automobilima na poplavljenim dijelovima otoka.

Apocalypse Images in Crete:

One dead in Agia Pelagia -

who was trapped in the car

Two missing people, a woman and a man, after the floods are being searched for by the fire engine and EMAK,and divers in the sea are also trying to locate them.https://t.co/KaMiURhvA7 pic.twitter.com/ugueqKlK5O