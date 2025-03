Jedinstvo EU-a pred slomom? 'Već su krenule podjele, a Trump nije ni blizu kraja, tek kreće'

Trgovinski rat Europe s Washingtonom tek je započeo, no neki čelnici EU već odbacuju oružje i bježe s bojišta kako bi izbjegli nalet carina Donalda Trumpa na svoje izvoznike. Tjedan dana nakon što je izvršni organ EU najavio uzvratne mjere na Trumpove carine na čelik i aluminij, čelnici Francuske, Italije i Irske javno su kritizirali strategiju Komisije, koja uključuje ponovno uvođenje carina na burbon viski iz 2018. godine počevši od travnja.

U dvostrukom udarcu, Europska komisija Ursule von der Leyen planira uvesti drugu rundu carina vrijednu 18 milijardi eura na američki izvoz do 13. travnja. Trump je brzo eskalirao situaciju, prijetivši zapanjujućom carinom od 200 posto na sva vina, šampanjce i alkoholna pića koja dolaze iz EU. Talijanska premijerka Giorgia Meloni sada upozorava na "začarani krug" trgovinske eskalacije. Njezin francuski kolega, François Bayrou, optužio je Komisiju da "pogađa pogrešne ciljeve". Prema pisanju Politica irski čelnik Micheál Martin kritizirao je izvršnu vlast zbog pribjegavanja starom scenariju odmazde iz sličnog trgovinskog sukoba tijekom Trumpova prvog mandata od 2017. do 2021. godine.

Nije slučajnost da su ove zemlje izložene carinama koje je Trump zaprijetio na alkohol: Francuska, Italija, Španjolska, Nizozemska i Irska zemlje su EU-a koje najviše izvoze alkoholna pića u SAD. Očito je da se početno jedinstvo EU-a o trgovini raspada prije nego što je uopće dogovorena druga, veća carinska mjera planirana za sredinu travnja kao odgovor na Trumpove nove (i šire) carine na čelik i aluminij. U svom prvom mandatu, Trump je postavio američke carine na čelik na 25 posto, a na aluminij na 10 posto. Ovoga puta obje su fiksirane na 25 posto — i proširio je njihov doseg. Bruxelles procjenjuje ukupnu štetu na 26 milijardi eura i želi da njezine uzvratne mjere "odražavaju" tu brojku. Traži povratne informacije javnosti o popisu od 99 stranica koji obuhvaća hranu, pića, kućanske potrepštine i industrijsku opremu.

"Nikada nije bilo neočekivano da će doći do pukotina u europskom jedinstvu kada je riječ o trgovini, jer nisu sve europske zemlje jednako izložene potencijalnom trgovinskom ratu ili američkim carinama," rekla je Agathe Demarais, viša savjetnica za politiku u Europskom vijeću za vanjske odnose. "Svaka će zemlja biti vrlo zadovoljna uzvratnim mjerama protiv SAD-a sve dok ne shvati da one štete njihovoj domaćoj ekonomiji. To će biti izazov za Komisiju EU-a, pronaći najstrože moguće mjere dok svi ostaju na istoj strani," dodala je.

"Pokúšavajući biti pametni u udaranju po SAD-u, a da ne naštetimo sami sebi, također osiguravamo da rasporedimo bol i utjecaj što je više moguće dok ga pokušavamo minimizirati," rekao je prošli tjedan visoki dužnosnik EU-a kada je Komisija predstavila svoj prošireni popis carina. "Da budemo jasni, također ih raspoređujemo na vrlo pošten način među različitim državama članicama," dodali su. Kao i često kada je riječ o upravljanju osjetljivim trgovinskim napetostima s državama poput Kine i Sjedinjenih Američkih Država, Komisija, koja donosi odluke u ime 27 zemalja EU-a, ta je koja maše velikim štapom, pokreće istrage i uvodi carine.

I tako se događa, čak i dok njihovi diplomati iza zatvorenih vrata u Bruxellesu podržavaju strategiju odmazde Komisije, da nacionalni čelnici — kao što je Meloni učinila u utorak pred talijanskim zakonodavcima — javno izražavaju svoje mišljenje u pokušaju da izbjegnu gnjev antagonističkog Trumpa. "Postoji potreba i za porukama koje su politički prihvatljive za domaću publiku," objasnila je Demarais. "Neke zemlje majstorski igraju ovu igru; divergencije između izjava, koje mogu biti zbog domaćih političkih razloga, i stvarnosti onoga što će se dogoditi."

Ista dinamika odigrala se prošle godine kada su trgovinske napetosti eskalirale s Pekingom oko električnih vozila — i prije desetljeća oko solarnih panela. U odgovoru na uvođenje carina EU-a na električna vozila proizvedena u Kini u listopadu, Peking je uzvratio protiv vrhunskog europskog destiliranog alkohola. Svi su shvatili da je pravi cilj bio francuski konjak i da Kina kažnjava Pariz zbog poticanja Komisije da pokrene istragu koja je pronašla dokaze o nepoštenoj državnoj pomoći kineskim proizvođačima električnih vozila.

"Francuzi su najglasniji. Najžešće brane svoje interese, zbog čega dobivaju više odmazde. Ovo je klasičan primjer koji smo vidjeli i s Kinom," rekao je jedan diplomat EU-a, kojem je zajamčena anonimnost jer nije bio ovlašten javno govoriti. Njemačka, Španjolska i Belgija, u međuvremenu, požurile su poslati visoke dužnosnike u Peking kako bi pokazale svoje prijateljske veze s Kinom. Često su se vraćale kući noseći simbolične ustupke od predsjednika Xi Jinpinga — na primjer, oko viza ili svinjetine. "To je klasičan slučaj obrane vlastitih ekonomskih interesa," primijetio je drugi diplomat.